BREEK: 17-jarigen zijn veel beter dan 18-jarigen

Wait...What?

Het 2toDrive-experiment is uitgedraaid op een belachelijk succes. Voor degenen die hun hippe marketingtermen met combinaties van letters en cijfers niet meer uit elkaar kunnen halen: 2toDrive was het opzetje van Minister Melanie om jongeren eerder hun rijbewijs te laten halen. In plaats van met 18 jaar, mochten dankzij het programma adolescenten van 16,5 jaar al beginnen met rijles. Vanaf 17 jaar mochten ze dan ook daadwerkelijk voor hun papiertje opgaan. Enige caveat was dat ze, todat ze de volwassen leeftijd van 18 bereikten, alleen onder begeleiding van een ervaren bestuurder de weg opmochten.

Eind vorig jaar leek het programma even te stranden in de ambtelijke molen, doordat er geen officiële wet voor was vastgelegd. Maar vanaf 15 maart (deze donderdag dus), kunnen jongeren weer compleet losgaan in hun lesauto’s. De proef was namelijk zo succesvol dat de nieuwe Melanie het concept van 2toDrive opgenomen heeft in the law of the land.

Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat jongeren die hun eerste rij-jaar onder begeleiding de weg opgaan, het rijden serieuzer nemen en veiliger rijden. Daarbij haalden vorig jaar voor het eerst relatief gezien meer 17-jarigen dan oudere examenkandidaten hun rijbewijs bij hun eerste poging. Sinds 2toDrive begonnen is, hebben al meer dan 240.000 jongeren hun rijbewijs voor hun achttiende verjaardag binnengetikt.



Image-Credit: meisje met rijbewijs via de Texaanse overheid