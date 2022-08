De ‘yoke’ van Tesla heeft nóg een probleem

De ‘yoke’ in het nieuwe interieur van Tesla weet de tongen los te maken, maar naast zijn vorm is er nu een ander probleem met het ding.

Elon Musk schaamt zich niet om af en toe een knuppel in een hoenderhok te gooien. In het geval van de Tesla Model S, een stuurknuppel. Met het geüpdatete interieur van de Tesla Model S en X kwam een ietwat radicale verandering: een yoke in plaats van een stuur. Dit rechthoekige stuur doet denken aan een raceauto-stuur. Nou is bijna alles wat Tesla doet controversieel, maar de yoke was wel één van de betere meningverdelers. Tussen Tesla-fans en de rest van de wereld, uiteraard.

Yoke heeft ander probleem

De vorm van de yoke is echter niet het probleem waar vele Tesla-rijders nu tegenaan lopen. Nee, de yoke lijkt niet van het sterkste materiaal te zijn. Op de Tesla-forums loopt het de spuigaten uit met Model S-bestuurders die na minder dan een jaar eigenaarschap al slijtage zien op de yoke. En dan geen vegen, gewoon gaten en scheuren in het kunstleer op de buitenste ring.

Bovenstaande tweet van The Kilowatts betreft een Model S van december 2021 met 24.500 mijlen (net geen 40.000 km) op de klok. Zoals je ziet zitten er al op meerdere plekken vrij heftige slijtageplekken. Nou is 40.000 km in minder dan een jaar op zich vrij intensief gebruik, maar dit is slechts een voorbeeld.

4.000 mijlen

Zoals gezegd, het is een probleem dat nu al veel vaker voorkomt. Op verschillende Tesla-forums zijn er tientallen meldingen van yokes die slijten. Eigenaren melden dat hun yokes al een versleten bovenlaag hebben na slechts 4.000 mijlen (6.500 km)! Het lijkt erop dat de materiaalkwaliteit van de yoke niet helemaal je van het is.

Oorzaken

De makkelijkste vinger om te wijzen is naar Tesla, waar je kunt beweren dat het materiaal op de yoke gewoon buitengewoon ruk is. Toch zou de oorzaak ook kunnen liggen bij de gebruiker. Bijvoorbeeld omdat de yoke nog een beetje onwennig is en je je handen wellicht wat anders neerzet en gebruikt dan bij een normaal stuur. Ook ringen die krassen, desinfecteermiddelen en bepaalde lotion zou voor extra schade kunnen zorgen.

Garantie

Volgens velen op de Tesla-fora valt het repareren van de yoke wel onder het garantietermijn, dus een oplossing is ook zo gevonden. Al zou het natuurlijk geen probleem moeten zijn. Wees dus extra voorzichtig met de yoke.