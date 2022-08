Meer Individual dan dit wordt een BMW occasion niet

Bij deze BMW 5 Serie occasion met Individual opties kan het echt niet bonter.

Bij de meeste auto’s in een bijzondere kleur gaat het meer om wat een kleur doet met de auto dan de kleur zelf. Zo vindt ondergetekende de kleur Fire Orange op de nieuwe G80 en G82 niet echt geweldig, maar op een BMW M3 GTS (E92), waar de kleur op hoort, staat het fantastisch.

Bijzondere kleur op BMW 5 Serie occasion

Toch zijn er ook kleuren die op elke auto ronduit bijzonder zijn. Een goed voorbeeld vinden we bij de occasion van de dag. Een BMW 5 Serie Touring van de E39-generatie, van na de Life Cycle Impulse (LCI). Nou helpen de lijnen van de mooiste 5 Serie generatie ook mee, maar de kleur Brass (ook wel Messing Metallic (621) genoemd) is van zichzelf een zeer bijzondere tint. Niet heel gek dat deze gekke combinatie van brons, groen en grijs zorgt voor een bijzonder ogende 5 Serie.

Individual

Toch is de lakkleur niet het enige wat deze BMW 5 Serie occasion bijzonder maakt. De kleurstelling van binnen is op zijn minst… opvallend. Met behulp van Individual is gekozen voor een voornamelijk zwart geheel: het dashboard, stuur en dakhemeltje evenals de deurbekleding is bovenaan zwart. Onderaan is het crèmekleurig, die kleur vindt je in de stoelen, de middenconsole en onderaan de deurbekleding. Wat de combinatie echt bijzonder maakt is de houtinleg. Ja echt: groen hout. Wij kunnen niet helemaal meer achterhalen hoe BMW dit noemde, maar bijzonder is het zeker. Ook rondom de pook in de middenconsole vindt je deze bijzondere houtinleg.

Dit alles in combinatie met het exterieur maakt een uiterst individuele samenstelling. Eigenlijk waarvoor BMW Individual bedoeld is: je bent al lang niet meer Individual als je de lakkleur Champagner Quartz bestelt. Nou was Messing Metallic een vrij normale keuze in de tijd van deze E39, maar in combinatie met het interieur zal hier maar eentje van zijn op de wereld.

M-pakket

De BMW 5 Serie occasion stikt verder van de opties. Deze E39 Touring is nooit geleverd als M5, maar dit komt qua uiterlijk aardig in de buurt. Een volledig M-pakket van buiten, dezelfde Styling 65 M-velgen als de E39 M5 en een flitsend kleurtje. De aandrijflijn zit er wel vrij ver vanaf, het is namelijk een 530d. Dat betekent een drieliter zes-in-lijn diesel met normaliter 193 pk en 410 Nm, maar deze E39 is gekieteld naar 241 pk.

Kopen

Een gewaagde keuze voor zowel het interieur als het exterieur, maar het heeft wel wat. Deze BMW 5 Serie occasion is écht uniek. Hij komt uit 2002 en de kilometerstand is met 227.249 km fors, maar volgens de verkoper is er recent goed onderhoud gepleegd. Deze unieke BMW moet nog 12.950 euro opleveren. Kopen kan op Marktplaats.