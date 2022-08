Maserati MC20 door DMC zoekt de grenzen op

Om de Maserati MC20 nét even een stukje dikker te maken, is dit pakket van DMC perfect. Maar heeft de nieuwe Masser dat wel nodig?

We moeten het even hebben over het Mansory-effect. Nee hoor, je hebt niks gemist. Ondergetekende heeft deze term net een paar seconden geleden bedacht. Mansory is altijd de pionier van het nogal uitgesproken modificeren van auto’s. En dat slaat kennelijk aan, want enorm veel tuners maken hun bodykits nu enorm uitgesproken. Het Mansory-effect is dan ook dat als je iets leest over een supercar of super-SUV met een bodykit, je automatisch gaat denken aan enorme brede bodykits, veel forged carbon onderdelen, een gek kleurtje en een paar extra pk’s door middel van doodsimpele chiptuning. Dus, een Maserati MC20 door DMC: dankzij het Mansory-effect voelde ondergetekende de bui al hangen.

Maserati MC20 door DMC

Bekijk je het op die manier, dan valt deze Maserati MC20 met DMC bodykit eigenlijk best wel mee. Een MC20 is sowieso al een mooie auto, dus je hoeft er niet zo veel aan te doen. Deze DMC MC20 “Sovrano” maakt volgens de tuner een “premium Italiaanse supercar extra premium”. Premium is ‘ie zeker, want achterwielaandrijving. Vraag @jaapiyo maar.

Subtiel

De wijzigingen aan de Maserati MC20 door DMC zijn op zich nog redelijk subtiel gebleven. Aan de voorkant is een koolstofvezel voorklep toegevoegd, wat je ding moet zijn. Los van dat gaat het om zijskirts, koelsleuven boven de voorwielen, een achterspoiler en een set velgen. Subtiel, en met de MC20 zit je al snel op het randje. Een goedmakertje vinden we bij de velgen van de MC20 door DMC: die zijn gaaf. De velgen in kwestie komen van de firma PUR in Canada en meten 20 inch voor en 21 inch achter. Het zijn gesmede velgen die exclusief voor de MC20 uitgebracht worden.

Show en go

De Maserati MC20 krijgt van DMC ook het één en ander mee om toch wat sneller te zijn. Zo is er met de vering gespeeld, om een 30 mm lager zwaartepunt te realiseren. Ook krijg je extra power. Een sportuitlaat, nieuwe luchtinlaten en een iets minder geknepen ECU zorgen voor 715 pk en 646 Nm. De Nettuno V6 levert normaliter 620 pk en 538 Nm, dus een boost van 95 pk en 108 Nm ga je wel merken. Hoe veel, is niet bekend: sprinttijden en topsnelheid blijven ons bespaard.

Ook zorgt DMC voor een nieuw stofje in het interieur van je Maserati MC20, maar daar worden geen plaatjes van laten zien. De auto wordt afgemaakt door een carrosserie in Cherry Red. De bodykit is vanaf nu te bestellen voor je MC20 en ook voor de MC20 Cielo.