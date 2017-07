Decoratie done right: het blok van een M3 in de woonkamer

Gruwelijk overbodig, maar o zo leuk.

Het is soms zonde om een oud motorblok weg te mieteren. Over 30 jaar is het zelfs kunst wanneer we allemaal met een doorontwikkelde Duracel onder de kap rijden. Een oude motor kan prima fungeren als moderne decoratie. Deze horloge opwinder is daar een prima voorbeeld van.

Horloge opwinder, say what? Jep, dit oude M3-blok heeft nog een functionele taak ook. Het product heet VI52 en is gemaakt door het bedrijf Vulcan Innova uit Los Angeles. De naam van het product is een knipoog naar het blok. Wat je ziet is namelijk een deel van de 3.2 zes-in-lijn uit de E36 M3. Dit motorblok had de code M52.

Het product kan meerdere horloges tegelijkertijd opwinden. Via LED-lampjes wordt aangegeven in hoeverre het horloge is opgeladen. Via USB kan de VI52 worden voorzien van de nieuwste updates. Vulcan Innova gaat slechts 52 stuks maken van deze bijzondere horloge opwinder. Wat het mag gaan kosten is niet bekend.