Autoblog-advies: kun je een auto kopen voor 1.000 euro?

En is het dan ook wat? Team AB zoekt het voor je uit!

We krijgen deze vraag soms wel eens. Is er rond het budget van 1.000 euro wat te koop? En heb je dan keuze? Valt alles uit elkaar van ellende? En kun je er een paar jaar mee voorruit of ben je meteen aan de beurt voor onderhoud voor hetzelfde bedrag als de aanschafprijs?

We werden namelijk benaderd door Simone. De beste dame is onlangs naar Nederland verhuisd (vanuit Noorwegen) en heeft een leuke baan gevonden. Allereerst: gefeliciteerd! Maar dat betekent dat ze een auto nodig heeft. Het budget zal geen verrassing zijn: zo’n 1.000 euro. Doorsparen heeft geen zin, want ze moet zo spoedig mogelijk de weg op.

Verder heeft Simone niet echt eisen qua luxe. Een aircootje en een radio is mooi meegenomen, maar het belangrijkste is dat de auto enigszins betrouwbaar is en goedkoop in onderhoud, wegenbelasting en verzekering.

In de tekst is het een en ander al verklapt, maar dit zijn de wensen en eisen van Simone in een overzichtelijke tabel:

Huidige /vorige auto's: Geen Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Beide Budget: €1.000, misschien een beetje meer Jaarkilometrage: 20.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Nieuwe baan! Gezinssamenstelling: - Voorkeursmerken /modellen: Geen No-go modellen / merken: Geen

Kortom: is er nog wat te krijgen met dit budget? Het antwoord luidt een voorzichtige ‘ja’. Er staan voldoende auto’s voor nog minder te koop. Maar 1.000 euro is het wel absolute minimum, alles daaronder is gewoon een grote gok. Dat kan leuk uitpakken, maar als het je dagelijks vervoer is, wil je het risico zo klein mogelijk maken. Elke 100 euro boven de 1.000 betaald zich bijna altijd uit. Nog een tip: ga voor de muurbloempjes. Het is niet hip of sportief, maar daar moet je ook niet naar zoeken.

Seat Arosa 1.4 Stella

1.150 euro

2001

195.000 km

De Seat Stella is op het eerste gezicht een slaapverwekkende auto. Niet zo zeer lelijk, maar wel erg saai. Precies goed dus. De Arosa is de Seat-versie van de Volkswagen Lupo. De Arosa deelt ook diens kwaliteit, maar is dan een stukje saaier. Wat zijn de voordelen? Voorin zit je uitstekend, ook als je groter bent. Dat is bij Simone niet het geval, maar toch handig om te weten. Verder voelt de auto volwassen aan. Je hebt het idee in een auto uit een klasse hoger te rijden. De Arosa met 1.4 motor weegt 867 kg, dus de wegenbelasting betaal je bijna niet. Ook in verzekering is ie goedkoop, evenals het onderhoud. Onderdelen zijn ruim voorradig en betaalbaar.

Ford Ka 1.3i Centennial

1.200 euro

2003

95.000 km

Toen Ford met de Ka kwam, was er de vraag of het publiek wel zat te wachten op een model ónder de Fiesta. Het antwoord bleek een volmondig ja. Voor Ford was het een enorm succesnummer. De Ka is altijd geleverd met een stokoude 1.3 motor. Deze levert niet echt veel prestaties, is ook niet bijzonder zuinig en wel rumoerig. Maakt niet uit, want ze blijven maar gaan. Prima torretjes. Een voordeel is dat werkelijk het hele land vol staat met Ka’s en je zowaar keuze heb. Een later exemplaar met airco, lichtmetalen velgen, radio, meegespoten bumpers (doet de auto veel goed) en minder dan een ton op de klok? Geen enkel probleem. Onderdelen zijn eenvoudig te vinden en niet al te duur. Het enige echt grote nadeel aan de Ka is roest.

Mazda Demio 1.3 LX (DW)

1.350 euro

2001

155.000 km

Deze valt in de categorie onbekend maakt onbemind. Allemaal zijn we op zoek naar een Toyota Yaris en dat zie je aan de prijzen. De Demio is nieuw een stuk minder vaak verkocht, dus is het lastiger om een goed exemplaar te vinden. Maar ze zijn er wel. Vaak in het grijs, met grijze stoffen bekleding en een grijs dashboard. Dit waren auto’s voor grijze mensen met een grijs beroep en grijze broek. Kortom, het is een saaie auto, maar hij is wel praktisch: je hebt altijd vijf deuren. Het gewicht van de 1.3 is 950 kg en de auto staat bekend als zeer betrouwbaar.

Daihatsu Sirion 1.0 SXi

1.100 euro

2003

130.000 km

In principe kun je bijna naar alle Daihatsu’s gaan zoeken. Ze zijn vaak licht en betrouwbaar. De Cuore en Charade zijn redelijk populair, maar werkelijk niemand lijkt om te kijken naar de Sirion. Waarom is een raadsel, want er valt veel voor te zeggen. Het is een praktische vijfdeurs, de 1.0 driecilinder is onverwoestbaar, de transmissie is zowaar prettig te bedienen en last-but-not-least: veel exemplaren hebben airconditioning! Maar dan weegt zo’n auto veel, zeker? Nope: 795 Kg aan Japans staal. Oké, toegegeven: het is niet moeder mooiste en je voelt ook dat je niet met een zware auto op weg bent. Het ding maakt een wat blikkerige indruk.

Suzuki Alto 1.1 GLS

1.250 euro

2002

140.000 km

Ook Suzuki is een merk dat grossiert in kleine betrouwbare auto’s. Wil je echt voordelig rijden, dan raden wij de Alto aan. Deze auto kun je goed vergelijken met de Daihatsu Cuore. Een groot voordeel van de Suzuki Alto is dat je een viercilinder motor hebt, dus net even iets meer rust in het interieur. De auto ziet er niet spannend uit, maar de onkosten zijn ook niet spannend. Sterker nog, jarenlang was dit de goedkoopste auto. Niet zozeer in aanschaf, dan wel in kosten om het rijdend te houden. In het budget heb je een redelijke keuze. Omdat de prijzen niet veel schelen, heeft een GLS-uitvoering de voorkeur, de GA’s zijn wel erg kaal.

Smart City Coupé Passion

1.100 euro

2000

120.000 km

Wat dacht je van een Mercedes met panaromadak, turbomotor en automaat? Want dat is deze Smart in principe. Mocht je de achterbank niet nodig hebben, dan is de Smart een uitstekend alternatief. Je zit namelijk erg ruim, de Passion-uitvoering is erg compleet en in het budget kun je behoorlijk nette exemplaren vinden. Af en toe mankeert er wel wat aan (inherent aan deze prijsklasse), maar Smart-onderdelen en onderhoud zijn spotgoedkoop. Nadeel is de automaat die wat schokkerig zijn werk doet, maar als je geen haast hebt in de Smart (geen onverstandig idee), is het prima te doen. Het gewicht van de City Coupe is 695 Kg.

Renault Twingo 1.2 Initiale

1.200 euro

2000

140.000 km

We staan er niet bij stil, maar dit was het meesterwek van Patrick LeQuement. Een van de meest succesvolle ontwerpers aller tijden. De Twingo biedt namelijk karakter EN praktisch gemak. De achterbank kun je heen en weer schuiven voor extra beenruimte achterin of juist meer kofferbakruimte. De Initiale uitvoering is uitgevoerd met lichtmetalen velgen, lederen bekleding en airconditioning. De 1.2 motor is bijna niet onzuinig te rijden (ook niet snel trouwens, maar dat terzijde). Het gewicht van 795 Kg zorgt voor lekker lage maandlasten. Een berucht dingetje bij Twingo’s: hij vreet draagarmen. Of ze versleten zijn test je zo: bij stilstand draai je het stuur. Hoor je ‘geklonk’, dan moeten ze vervangen worden.

YOLO: Ford Puma 1.4

1.000 euro

2000

180.000 km

Een van de best bewaarde geheimen is de Ford Puma. Het is niet alleen een funky uitziende coupe, maar ook een serieus goed sturende auto. Het sturen gaat direct en vol gevoel. De bak schakelt trefzeker (alhoewel het aluminium pookje s’ochtends erg koud is). De wegligging is uitmuntend. Oké, het is een iets grotere en zwaardere (1.005 Kg) auto, maar het blijft nog altijd binnen de perken. De 1.4 motor heeft zelfs een acceptabel verbruik. Eigenlijk is het net een Ka, maar dan wat leuker. Dit nadeel geldt nog meer voor de Puma dan voor een late Ka: ze kunnen enorm roesten.