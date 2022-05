Deelnemer trouwstoet parkeert op bijzondere manier in

Een deelnemer van een trouwstoet in Wageningen heeft op een creatieve manier zijn bolide geparkeerd.

Ja gezellig, zonnetje buiten, een energieke zaterdag, een prima tijd om te trouwen. Nu Corona weg is, kan je immers ook weer al je vrienden en familie uitnodigen om het te vieren. Enige nadeel is, dat deze de feestvreugde natuurlijk ook kunnen bederven door zelf alle aandacht op een negatieve manier op te eisen. Bruid boos en bruidegom daarna verplicht dus ook.

In Wageningen moet het vandaag ook ongeveer zo gegaan zijn. Een bestuurder van een dikke Mercedes in een trouwstoet, kon zichzelf kennelijk niet bedwingen. Het vermogen aanspreken van de open C63 AMG, had hij echter beter even niet kunnen doen. Volgens de overlevering, maaide de auto op de Nude eerst een boom omver, alvorens netjes tot stilstand te komen op een parkeervak. En met netjes, bedoelen we dan na het toucheren van een peugeot 208…en op de kop. Wel efficiënt is daarbij dat de parkeerplaats die van een plaatselijke Kwik Fit betreft. Doch wij vermoeden dat het schadeherstel niet per se een quick fix wordt.

Gelukkig bleven zowel de bestuurder als bijrijder hierbij grotendeels ongedeerd. Dat spreekt voor de torsiestijfheid van de C63. Op je dak terechtkomen in een open cabrio is immers niet per se het beste scenario dat je je kan bedenken in een ongeluk. Volgens ooggetuigen zou er veel te hard gereden zijn. Op zich klinkt dat logisch, want als je met 50 tegen een boompje aanrijdt, eindigt het doorgaans niet op deze manier. Enfin, een gedegen onderzoek van de politie zal daar vast meer duidelijkheid over geven.

We wensen de familie in ieder geval alsnog een mooie dag toe. Waarvan akte.