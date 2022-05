Renault: “Euro 7 norm is stom”

Renault vindt de nieuwe Euro 7 norm stom.

Uitstoot is de name of the game dezer dagen in de auto industrie. Hoewel álle transport over de weg, afhankelijk van wie je gelooft, wereldwijd slechts goed is voor zo’n vijf tot vijftien procent van de totale CO2 die we uitstoten, is het een makkelijke boosdoener om naar te kijken. Bijna iedereen kent wel iemand die zo’n gruwelijk ding heeft. Mensen die olietankers en dergelijke hebben, zijn toch net wat zeldzamer.

Zodoende betaal je in Nederland bij de aankoop van een nieuwe auto vaak tienduizenden Euro’s aan CO2-taks. Oké, het gemiddelde is iets van vijf ruggen per auto, maar iets met een leuke motor schiet daar al snel mokerhard overheen. Ook al omdat niet elke gram CO2 hetzelfde behandeld wordt. Er is uiteraard een zorgvuldig arbitrair systeem opgezet door ambtenaren, met tredes erin. Voor iets met een motor die over de Belgische Ardennen heen komt, loopt het bedrag daardoor erg snel op.

Ook vanuit Europa is er druk op automakers om steeds schonere auto’s te maken. Zo worden de duimschroeven steeds een stapje verder aangedraaid met de Euro ‘X’ normen. Momenteel zijn we aanbeland bij Euro 6, maar Euro 7 staat voor de deur. Deze maakt onderdeel uit van The Green New Deal. Er is echter nogal wat kritiek op deze norm.

BMW’s head honcho Oliver Zipse gaf in zijn rol als leider van de ACEA (club van Europese autofabrikanten) al te kennen dat de maatregelen averechts werken. Renaults topman Luca de Meo heeft nu soortgelijke meningen geuit. Volgens hem levert de nieuwe norm vrijwel niks op, maar zorgt deze er wel voor dat auto’s een stuk duurder worden en banen verdwijnen.

Om specifiek te zijn denkt de Meo dat de verbetering qua uitstoot maar drie a vier procent zal zijn. Tegelijkertijd zou het het Renault concern volgens hem een miljard kosten om de technieken te ontwikkelen. Dit zou dan ook betekenen dat auto’s 1.000 Euro per stuk duurder worden. Wat dan weer tot gevolg heeft dat mensen langer in oudere auto’s blijven rijden. Tel uit je winst.

Volgens de Meo kan dat miljard veel beter uitgegeven aan technieken die daadwerkelijk wel verschil gaan maken. De boodschap aan de EU honcho’s is duidelijk. Die moeten nog maar eens naar de regeltjes gaan kijken, als het aan de Meo ligt, want Euro 7 in deze vorm vindt Renault stom. Waarvan akte.