Red Bull bevestigt probleem Verstappen in kwalificatie

Red Bull bevestigt het probleem dat Verstappen parten speelde in de kwalificatie van vanmiddag.

Saaie F1 sessies bestaan officieel niet meer. Het was weer genieten vanmiddag in de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. De verwachte tweestrijd tussen Red Bull en Ferrari werd extra interessant gemaakt door het voorzichtig aansluiten van Mercedes. Het Scandinavische duo Bottas en Magnussen deed weer van zich spreken en de controversiële Astons zakten door het ijs.

Aan het eind van de rit was het echter toch ook weer ‘gewoon’ de strijd tussen Verstappen en Leclerc voor pole position. Verstappen had de eerste slag uitgedeeld, mede omdat Leclerc spinde in zijn eerste poging. De Nederlander stond een paar tienden los van tweede man Sainz. Doch bij zijn tweede poging, maakte Leclerc geen fout en bleek hij toch weer sneller dan onze held Max. Het was wachten op de tegenaanval, maar die kwam niet.

Max vertelde over de radio dat hij vermogen verloor. Het was logisch dat Max daar aan dacht gezien eerdere ervaringen van dit jaar. Uiteindelijk bleek het -gelukkig- echter een ander probleem te zijn, zo heeft Red Bull Racing bevestigd. De DRS-vleugel weigerde dienst op het rechte stuk van start-finish. De mindere topsnelheid gaf Max de sensatie van minder vermogen. Omdat het om tiendes gaat, was zijn kans op pole meteen verkeken.

Frustrerend genoeg deed de DRS het vervolgens wel op de ‘back straight‘. Het team moet dus even gaan kijken wat nu het probleem was. Volgens Christian Horner kan het zo makkelijk zijn als een stukje rubber dat ergens tussen heeft geklemd. Of zou Max Emilian gewoon niet goed op de knop hebben gedrukt? Dat kunnen we ons niet voorstellen.

Enfin, het goede nieuws is dat er dus geen motor gewisseld moet worden. Morgen kan Max dus gewoon vanaf P2 beginnen. Of dat met een tweede poging anders was geweest, durven zowel Horner als Verstappen overigens eerlijk te betwijfelen. Leclercs rondje was namelijk weer pijlsnel:

It was unfortunate not to have the right to reply there because I don’t think we’d have beaten Charles today, but I think we would have been closer than the times suggest. Christian Horner, bekijkt het van de nuchtere kant

Waarvan akte.