Nederlands bedrijf gaat Land Rover Defender Cabrio bouwen

Het lijkt erop dat we van Land Rover geen nieuwe Defender Cabrio hoeven te verwachten, maar een Nederlands bedrijf neemt het heft in eigen handen.

Toen Land Rover met de Evoque Cabrio op de proppen kwamen, was bij velen de reactie: wat moeten we hier in vredesnaam mee? Een cross-over cabrio is namelijk een opmerkelijke niche. Toch is het idee van een Land Rover cabrio allesbehalve nieuw. Er was natuurlijk al veel eerder een Defender met een soft top.

Sterker nog: een open dak hoort bij dit type auto. De stamvader van alle 4×4’s, de Willy’s Jeep, had ten slotte ook geen dak. De Jeep Wrangler is tot op de dag vandaag met een soft top leverbaar en de eerste generatie G-klasse was er van begin tot eind als cabrio. De nieuwe Ford Bronco kan eveneens van zijn dak ontdaan worden.

Wat dat betreft zou het niet heel verbazend zijn als Land Rover met een cabrio-versie van de nieuwe Defender zou komen. Toch is dat niet gebeurd en het ziet er ook niet naar uit dat er nog een Defender Cabrio gaat komen.

Gelukkig zijn er altijd nog andere partijen die bereid zijn door te gaan waar Land Rover stopt. En daarbij hoeven we helemaal niet ver te zoeken, want een Nederlandse partij – Heritage Customs – gaat aan de slag met een Land Rover Defender Cabrio. Ontwerper Niels van Roij deelde vandaag de eerste schetsen.

We kennen Niels van Roij van zijn coachbuild-projecten. Zo ontwierp hij bijvoorbeeld de onderstaande Silver Spectre Shooting Brake en de Ferrari Breadvan Hommage op basis van een 599. Hij heeft zich ook al vaker bezig gehouden met Land Rover. Hij ontwierp namelijk de Range Rover Adventum Coupé. Nog zo’n auto die Land Rover zelf niet bouwde.

Nu gaat Niels van Roij dus aan de slag met een Defender Cabrio in samenwerking met Heritage Customs, een Land Rover-veredelaar gevestigd in Twente. Het project zit nog in de schetsfase, maar we zullen het ongetwijfeld horen als de Defender Cabrio meer concrete vormen aan gaat nemen. De schetsen zien er in ieder geval veelbelovend uit.

Afbeeldingen: Niels van Roij Design / Heritage Customs