Defender gaat G-klasse achterna en doet mee aan Dakar

Om écht te laten zien waar de Defender toe in staat is neemt men deel aan de loodzware Dakar Rally.

Een Defender, een G-klasse. Uiteindelijk zijn het allemaal paradepaardjes die vooral mooi staan te zijn in de betere winkelstraten. Toch, toch? Het leeuwendeel van die auto’s ongetwijfeld, maar ze hebben ook serieuze offroad capaciteiten. Dat laatste wil Defender benadruken door met de 4×4 deel te namen aan misschien wel de zwaarste race ter wereld.

Dat is natuurlijk de befaamde Dakar Rally. Om het merk Defender wat meer ruchtbaarheid te geven én om te laten zien wat de auto kan is het Britse merk vanaf 2025 verbonden aan de rally. In 2026 gaat Defender zelfs als fabrieksteam daadwerkelijk deelnemen.

Misschien komt de inspiratie van de G-klasse. In 1982 wisten Jacky Ickx en Claude Brasseur de tweede plek te bemachtigen tijdens de Parijs-Dakar in een Mercedes-Benz 280GE. Een jaar later, in 1983, won het duo zelfs de Dakar in een G.

Als je de Dakar Rally volgend jaar gaat volgen (3 t/m 17 januari) kom je ongetwijfeld al de nodige logo’s en Defenders tegen. Voor de 47ste editie moeten deelnemers een parcours afleggen dat zich uitstrekt van Bisha tot Shubaytah in Saoedi-Arabië.

Er komt bijvoorbeeld een vloot auto’s beschikbaar voor het uitvoeren van ondersteunende diensten tijdens de rally. Daarnaast mag de media gebruik maken van de Defender, ook zal het vervoer van rallyofficials met deze auto’s worden gedaan. Want ja, in de zandbak is vervoer per Mercedes S-klasse of BMW 7 Serie niet ideaal.

In 2026 gaat het pas echt los met een fabrieksteam deelname. Dit moet het visitekaartje worden van het merk Defender. Voor het merk natuurlijk dé uitdaging om de Dakar Rally succesvol uit te rijden. Het zal niet de eerste keer zijn dat een team pech of een crash krijgt onderweg. Het slopende karakter van Dakar maakt de endurnace race zo uniek.

Misschien moeten ze een nieuwe categorie verzinnen voor de Dakar Rally. Eentje waar straatauto’s aan kunnen deelnemen. Ik nomineer de Defender, G-klasse, 911 Dakar en de Huracán Sterrato. Fight!