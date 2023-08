Eerste Huracán Sterrato van Nederland is, saai?

Vandaag levert Lamborghini Leusden de eerste Huracán Sterrato van Nederland af.

Zelfs in Nederland vinden ruige producten van autofabrikant aftrek. De Porsche 911 Dakar heeft bijvoorbeeld gewoon kopers in ons land en er zijn ook mensen te porren voor de gloednieuwe Lamborghini Huracán Sterrato in Nederland.

Een Lamborghini hoort, nee, MOET gek zijn. Er zijn genoeg andere auto’s waar je de kleur zwart of grijs kunt kiezen. Eigenlijk moet Lambo alle saaie kleuren uit het pallet nemen en kopers verlichten een lekkere opvallende kleur te kiezen. Dat gaan ze natuurlijk niet doen, want daarmee lopen ze omzet mis.

Een Lambo met een kleurtje slijten gaat prima in Los Angeles of Miami. In het conservatieve Nederland lijken kopers wat minder enthousiast. De eerste in Nederland afgeleverde Lamborghini Huracán Sterrato heeft niet de meest spraakmakende configuratie. Het is slechts een nederige mening he, je hoeft het er niet mee eens te zijn.

De koper heeft gekozen voor een zwarte auto met zwarte wielen. Het enige stukje kleur dat ontdekt kan worden op het exterieur zijn de blauwe remklauwen. Wellicht dat de eigenaar voor een soort Batman effect wilde gaan.

Wat bruine modderstrepen zouden niet misstaan op deze eerste in Nederland geleverde Lamborghini Huracán Sterrato. Deze auto hoort vies te zijn. Dus hop, offroad met die hap. Aan dit zwarte gevaarte hangt een nieuwprijs van € 424.541. Jaren geleden had je daar een Aventador voor, inmiddels is dit Huracán-money. Daarvan bedraagt maar liefst € 96.538 BPM.

De Sterrato is de offroad variant van de Lamborghini Huracán. Er zijn 350 exterieurkleuren om uit te kiezen, evenals 65 tinten voor het interieur. Dan is zwart en zwart niet heel creatief. Lamborghini bouwt er in totaal 1.499 van. Een limited edition dus.

