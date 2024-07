Mercedes verkoopt minder EV’s, gaat bietenbrug op

Mercedes is in Q2 de bietenbrug op gegaan. Het verkoopt minder EV’s, minder topmodellen en maakt minder winst.

Het kan niet altijd feest zijn, ook niet in zaken. De Duitse premiums hebben de afgelopen jaren ongekende weelde gekend. Groeiende verkoop, groeiende winst, iedereen over de hele wereld wil Duits premium om te laten zien hoe succesvol men is. In de wereld van vandaag zitten echter ook wat uitdagingen. En zodoende ervaart Mercedes dat Q2 van 2024 een stukje minder is geweest dan Q2 van 2023.

De harde cijfers

De omzet viel vier procent terug naar 36,7 miljard. De Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) zakte daarbij zelfs met 20 procent naar iets meer dan vier miljard. De winstmarge zakte ruim drie procent naar een (nog altijd best prettige) 10,2 procent. In keihard geschoven metaal hebben we het over 496.712 verkochte auto’s, in vergelijking met 515.746 stuks vorig jaar.

Wat gaat dan mis?

Vooral de verkoop van EV’s. Vorig jaar waren er dat nog 61.211 in het tweede kwartaal. Nu zijn het er 45.843. Dat is dus in aantallen bijna het hele verschil. Maar ook de absolute bleppers in het gamma lopen minder hard. En dat is altijd slecht voor de marge, want juist op die auto’s kan een fabrikant die normaal gesproken goed pakken. De S-Klasse is nog altijd koning in zijn segment. Maar over het algemeen worden de grote/dure Mercs wat minder goed verkocht, zowel in China als in Duitsland.

Waar gaat dat heen?

Nou ja, niet de goede kant op dus voor nu. Maar topman Ola Kallenius denkt dat het allemaal nog wel goedkomt in de tweede helft van het jaar. De elektrische G-Klasse komt er nog aan en daar verwacht Ola veel van. Koop dan?