Defender imitatie van DAMD is hilarisch - Autoblog.nl

Met deze Defender imitatie van DAMD maak je een briljante indruk.

Het mooie van Japanse automerken is dat ze zichzelf niet altijd even serieus nemen. Dit in tegenstelling tot Duitse of Zweedse auto’s. Die zijn altijd super-serieus. Wat dat betreft is het altijd raar om te zien hoe Duitsers grappen maken of leuke retro-auto’s presenteren.

Korte falshaback: voor het nieuwe millenium werd de New Beetle gepresenteerd. Drie roomblanke Duitse heren op leeftijd gingen vertellen dat deze auto ‘hip’ was en de emotie aan zou spreken. Juist. Daihatsu doet dat veel leuker. Kennen jullie de Trevis nog? In de verste verte leek dat wel een beetje op een New Mini. Bij Daihatsu waren ze zo sympathiek om contact op te nemen met Mini om te vragen of ze het geen probleem vonden. De Britten konden er wel om lachen.

Dit is de Trevis. Mooi he?

DAMD

De Daihatsu Trevis was een beetje een ode aan de Mini. Want het guitige autootje is nog kleiner en waarschijnlijk betrouwbaarder. De Daihatsu Taft (Tough and Almitghy Fun Tool) die jullie zien op de afbeeldingen hieronder is een ode aan diverse Land Rovers en Land Cruisers. Ze zijn niet het product van Daihatsu zelf, maar van de tuner DAMD.

Defender imitatie van DAMD

Er zijn twee soorten projecten van de Japanse tuner, we beginnen met de Little D. Die auto is namelijk specifiek in het leven geroepen om Land Rover Defender-fans te plezieren. Zelfs het kleine ovale logootje ontbreekt niet, evenals de letters op de motorkap. In het interieur keren de Britse sferen eveneens terug.

Land Cruiser imitatie

Maar bij DAMD vinden ze de Land Cruiser ook geweldig. Daarom is er ook een 80’s kit leverbaar voor de Daihatsu Taft. In dat geval wordt de auto uitgedost als een Toyota Land Cruiser uit de jaren ’80. Denk aan de stalen velgjes, beige lakkleur, rood-wit-gele sticker set en de verchroomde grille. Beide kits kun je overigens per direct bestellen op de website van DAMD.

Specificaties

Qua specificaties is er niets veranderd aan de Defender imitatie van DAMD (of de Land Cruiser variant). Want de Taft is nog altijd voorzien van een kleine 658 cc driecilinder met 52 pk. Een versie met turbo (en 63 pk) is ook mogelijk. Schakelen gaat altijd in alle gevallen middels een CVT. Vierwielaandrijving is daarentegen een optie. Dus al met al ben je alsnog stoerder met je DAMD Daihatsu dan de gemiddelde crossover.