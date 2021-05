Porsche onthult dakkoffer voor op de autobahn - Autoblog.nl

In tempo naar de vakantiebestemming knallen, met deze nieuwe Porsche dakkoffer zit het wel snor.

Met een sleurhut, camper of dakkoffer op vakantie betekent één ding. Je moet het wat rustiger aan doen. Nu kun je met een dakkoffer nog wel doorrijden, maar het advies is toch wel om niet harder te gaan dan 130 km/u. Het laatste wat je wil is dat de koffer ervandoor schiet. Porsche heeft een oplossing voor je, met een dakkoffer waarmee je maximaal 200 km/u kan rijden.

Het ding is ontwikkeld door Porsche Tequipment en luistert naar de naam Performance roof box. De Duitse autofabrikant heeft de dakkoffer getest op een Taycan Cross Turismo. In totaal heeft de roof box enkele duizenden kilometers testritten doorstaan. In de windtunnel in Weissach werd ook gekeken hoe het zat met de aerodynamica en bijgeluiden van dakkoffer. Het moet immmers wel comfortabel zijn voor de inzittenden van de auto.

Porsche dakkoffer

Er is 480 liter aan bagageruimte. Genoeg voor vijf paar ski’s, of drie snowboards. Je mag de dakkoffer met maximaal 75 kilogram aan spullen beladen. Porsche heeft de accessoire zo ontworpen dat je er veilig op hogere snelheid mee kunt rijden. Dit werd gedaan aan de hand van het zogenaamde vorm volgt functie principe.

De Performance roof box van Porsche Tequipment is via de dealer te koop. Voor 1.150 euro is deze dakkoffer de jouwe. Naar het schijnt heeft Jon Olsson al een offerte uitstaan.