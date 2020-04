Defender met Tesla motor is briljant

Deze Defender met Tesla motor is het antwoord op een vraag die je eigenlijk had moeten stellen.

Er is op het moment een behoorlijk strijd gaande tussen traditionele autliefhebbers en mensen die sinds de bijtelling erachter zijn gekomen dat elektrische rijden het helemaal is. Uiteraard is bovenstaande een stomme grap, maar het feit blijft dat beide technieken een polariserende werking hebben.

Aanzwengelen

Nu moeten we ooit de discussie aanzwengelen over het feit dat een goede auto simpelweg een goede auto is, ongeacht de motor. Er zijn zat slechte auto’s met een verbrandingsmotor en er zijn goede auto’s met elektrische aandrijving en vice versa.

Kanttekening

Een aparte kanttekening moeten we plaatsen voor de Land Rover Defender. Dat is een van de meest briljante auto’s ooit gebouwd, maar laten we eerlijk zijn: niet vanwege de motor. Bij de Mercedes G-klasse betaalde je je blauw aan BPM, maar kreeg je een geweldige V8. Bij de Defender moest je eveneens onredelijk veel BPM betalen, om een viercilinder diesel uit een Transit te mogen besturen. Om met Dr. Evil te spreken: Rigghhhhttt…..

Tesla-motor

Gelukkig heeft ECD daar oplossingen voor. De Amerikaanse tuners monteren maar wat graag een LS V8 in het vooronder van een Defender. Maar voor vandaag hebben we wat anders: een Defender met Tesla-motor! Jazeker, deze Land Rover is geheel elektrisch. Laten we beginnen met het goede nieuws. De bedrijfswagen-diesel is bedankt voor zijn diensten. Daarvoor in de plaats komt een elektromotor van Tesla origine. Heel veel details laat ECD helaas niet los over de motor. Wel dat de auto een accupakket meekrijgt van 100 kWh. Dat duidt op de aandrijflijn uit de Model S/X 100D.

Inefficiënt

De Defender is een enorm inefficiënte auto, niet alleen vanwege de diesel, maar ook door de vormgeving, constructie en het gewicht. Want op een volle lading moet je ongeveer 300 km ver kunnen komen. In vijf uur heb je de batterij weer vol, als je drie-fasen kunt laden. De prestaties zijn indrukwekkend voor een Defender, maar van een auto met auto met Tesla-motor verwacht je onwillekeurig iets meer.

Niet langzaam

Zo duurt het 5,5 seconden om van stilstaand naar 96 km/u te kunnen accelereren. Dat is niet langzaam, zeker niet voor een Defender. Verder zijn we erg benieuwd hoe zo’n elektrische Defender rijdt. Je hebt nu direct alle trekkracht tot je beschikking. Uiteraard is de rest van de Defender ook aangepast. Denk aan Kahn-velgen, BF Goodrich banden, matte lak en natuurlijk racekuipen. Ditmaal zowel voor als achter. Precies wat je nodig hebt op de PC.