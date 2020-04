HSV divisie gaat brute achtcilinders ombouwen

Het zit in het DNA van de HSV divisie en de Australiërs om dikke achtcilinders te liefkozen.

General Motors is zich aan het ontdoen van de merken die te veel geld kosten. Zoals de tijd ons leert, is dat eigenlijk al 100 jaar aan de gang. Het is gewoon iets dat General Motors graag schijnt te doen.

Holden

Hun laatste wapenfeit (tot nu toe) is het afstoten van Holden. Daarmee is het ook afgelopen met het eens zo trotse Australische merk. Op dit moment wordt Holden afgebroken en kunnen dealers kijken naar een ander merk om te leveren of om zich als specialist te gaan profileren.

HSV

Over specialisten gesproken, er is een specialistische divisie van Holden. Deze divisie heet HSV, wat staat voor Holden Specialty Vehicles. Dit is een beetje wat AMG is voor Mercedes. Ze focussen zich op snelle modellen en aftermarket onderdelen. Wat gaat er nu met hen gebeuren?

GMSV

Daar hebben we nieuws over! Want wat blijkt, De HSV divisie blijft bestaan. Dat meldt het Australische Which Car. De oermensen in Australië vinden het prettig om bier te drinken, barbecue-vlees te eten en een auto met V8 te rijden. Dat zit nu eenmaal in hun DNA. Om deze mensen tegemoet te komen wordt HSV omgedoopt tot GMSV, General Motors Specialty Vehicles.

Walkinshaw

GMSV wordt een joint venture tussen HSV en Walkinshaw Group. Ze gaan zich nu bezighouden met alles dat van General Motors afkomstig is en is voorzien van een dikke V8. De grote uitdaging is natuurlijk de positie van het stuurwiel. In Australië rijdt men graag aan de linkerkant van de weg, terwijl de meest GM producten juist zijn gemaakt voor markten waarbij men aan de rechterzijde rijdt.

Bescheiden

Walkinshaw Group is al sinds 2017 op bescheiden basis bezig met het RHD-conversies. Dit willen ze op grotere schaal gedaan. Naar het schijnt is het de bedoeling dat de schaalvergroting met GMSV een goede optie is. Hun faciliteit in Melbourne is veel groter qua opzet. Per jaar is het mogelijk om 10.000 auto’s om te bouwen. Op die wijze kunnen de Australiërs toch nog genieten van hun zo geliefde V8.