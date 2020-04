DP Porsche 944 Cargo was de ultieme Shooting Brake

De DP Porsche 944 Cargo is de ultieme Shooting Brake van vandaag.

Praktische Porsches. Waar een Ferrari of Lamborghini een beetje behelpen moet zijn om ervan te kunnen genieten, is Porsche voor een sportwagenmerk bevengemiddeld praktisch ingesteld.

Praktische Porsches

Tegenwoordig kun je kiezen uit een Macan, Cayenne of Panamera om rijden met een Porsche logo te kunnen combineren met praktische eigenschappen. Vroeger was dat niet het geval. De Cayenne is de eerste praktische Porsche en die is er pas sinds 2002. Natuurlijk, de Audi RS2 zat ook onder de Porsche-logo’s, maar dat was een Audi. Net even de verkeerde vorm van transaxle.

Heinz-Haralds

Gelukkig waren er in de jaren ’80 voldoende handige Heinz-Haralds die met een slijptol en decoupeerzaag goed overweg konden. Uiteraard waren deze werkzaam bij DP Motorsports. Tegenwoordig zien we deze firma geregeld voorbij komen als het gaat om gave restomods en tuningsprojecten op basis van de Porsche 911. Maar ze gaan al véél langer mee.

Porsche 944

In de jaren ’80 hebben ze zich bezig gehouden met de Porsche 944. In het begin hebben ze negen stuks van de 924 omgebouwd, eind jaren ’80 een aantal 944’s. In plaats van op een praktische auto het woord ‘PORSCHE’ te schrijven, hebben ze een daadwerkelijke Porsche dus praktisch gemaakt. De 944 is voor zijn soort al behoorlijk handig. Er zijn twee kleine zitplaatsen op de achterbank en er is iets van een bagageruimte. Maar wie weleens in de auto van @jaapiyo gezeten heeft, concludeert dat extra ruimte zeker welkom is.

DP Motorsport

Het houdt namelijk allemaal niet over, met name door de vorm van de achterklep. Die is namelijk veel te aerodynamisch. Leuk voor in de windtunnel en op de Autobahn, maar de DP44 maakte de 944 vele malen praktischer. Het dak werd flink verlengd. Net zoals een stationwagon uit die periode loopt de achterklep zeer stijl af.

Vakwerk

Het is overigens echt vakwerk, de DP Porsche 944 Cargo. De afwerking is uitstekend te noemen. Dat hebben ze mede bereikt door onderdelen van Volkswagen te gebruiken die toevalligerwijs al goed pasten. Zo is de achterbank in de DP44 afkomstig uit de Volkswagen Passat uit de jaren ’80.

Tuning

In technisch opzicht kon je zelf kiezen welke basis je wilde gebruiken. Dus je kon voor de standaard 944 opteren of juist een Turbo. Beter nog, omdat DP Motorsport een tuner was (en is), kon je meteen even de DP44 laten opvoeren. In totaal zijn er ongeveer tien gebouwd, uiteraard varieert dat per bron.

30.000 euro

Zo’n 10 jaar geleden heeft DP Dotorsport aangekondigd er nog eens tien te gaan bouwen. Dus wellicht dat ze van jouw 944 nog een DP Porsche 944 Cargo kunnen maken. Qua kosten moet je ongeveer denken aan 30.000 euro. Plus een Porsche 944, uiteraard.

