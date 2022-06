Defensie geeft het goede voorbeeld, gaat waterstofauto’s gebruiken

De overheid heeft natuurlijk een voorbeeldfunctie, dus daarom gaat Defensie in waterstofauto’s rondrijden.

De overheid wil graag dat iedereen in milieuvriendelijke auto’s gaat rijden, dus dan moeten ze natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven. Dat geldt ook voor Defensie, want die hoort ook bij de overheid.

Defensie is nu niet bepaald het meest milieuvriendelijke onderdeel van de overheid. Tanks, zware pantservoertuigen, transportvliegtuigen, straaljagers, oorlogsschepen: het leger gebruikt de meest vervuilende voertuigen die je maar kunt bedenken.

Defensie is echter ook begaan met het milieu, zo blijkt deze week. Ze nemen nu namelijk negen waterstofauto’s in gebruik. Kijk, dat zet zoden aan de dijk. En daar blijft het niet bij, want in september wil Defensie 33 waterstofauto’s rond hebben rijden.

De overheid had natuurlijk een exclusief dealtje kunnen sluiten met Hyundai of met Toyota, maar dat hebben ze niet gedaan. Defensie gaat zowel Hyundai Nexo’s als Toyota Mirai’s gebruiken.

Defensie gaat de waterstofauto’s “veelzijdig inzetten”. Dat betekent waarschijnlijk gewoon een beetje van A naar B rijden binnen Nederland. Als ze een écht veelzijdig voertuig willen hebben ze wel betere opties in hun arsenaal.

Voor Defensie is dit ook een beetje een experiment. Naar eigen zeggen willen ze informatie verzamelen over de onderhoudskosten en de rijervaringen. Op basis daarvan kunnen ze een afweging maken over het inzetten van EV’s en waterstofauto’s. Op termijn zullen ze wel moeten, want in 2030 moet alles emissieloos zijn. Behalve natuurlijk de tanks, pantservoertuigen, et cetera.