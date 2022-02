Ook Renault gaat aan de waterstofauto!

Na de waterstof-V8 van gisteren is er vandaag nog meer waterstofnieuws.

De kans is groot dat je nog nooit een waterstofauto hebt overwogen. Er kleven namelijk een paar serieuze nadelen aan. Maar wat nou als alle fabrikanten die nu in EV’s geïnvesteerd hebben, hun geld hadden gestoken in waterstofauto’s? Dan was er nu wél een uitgebreid netwerk met waterstofstations en waren er ook meer betaalbare waterstofauto’s.

Enfin, dat is dus niet gebeurd. Toch is de waterstofauto nog niet afgeschreven. Toyota en Hyundai houden er nog dapper aan vast. Nu lijkt er het erop dat er eindelijk een speler bij komt: Renault.

De Fransen kondigden eerder al busjes aan op waterstof, maar ze blijken nu óók bezig te zijn met een auto op waterstof. Renault deelt vandaag namelijk een teaser van een concept car op waterstof.

Het interessante is dat ze spreken van een ‘waterstofmotor’. Daarmee zou deze Renault dus andere techniek krijgen dan de Toyota Mirai en de Hyundai Nexo. Die worden namelijk beide aangedreven door een elektromotor die gevoed wordt door een brandstofcel. Dat is dus geen waterstofmotor.

Renault lijkt hiermee te hinten naar een verbrandingsmotor die op waterstof loopt. Daar is ook Toyota volop mee aan het experimenteren. We schreven er gisteren nog over: Yamaha heeft in opdracht van Toyota zelfs een V8 op waterstof laten lopen.

Op het plaagplaatje van Renault zien we een auto die doet denken aan de nieuwe Mégane E-Tech. Dat is geen slechte zaak, want die ziet er gelikt uit. Renault heeft met deze auto een nieuwe designtaal ingezet, die er veelbelovend uitziet.

Meer info hebben we op dit moment nog niet, dus het is afwachten op de onthulling. Die zal plaatsvinden in mei. Wellicht dat Renault dan gaat vertellen of ze ook productieplannen hebben voor deze waterstofauto. Het zou in ieder geval een welkome aanvulling zijn op het aanbod van waterstofauto’s. Want als de Mirai en de Nexo toevallig allebei niet je ding zijn heb je nu gewoon pech.