Definitief: korting op de motorrijtuigenbelasting blijft

De kogel is door de kerk. De komende jaren blijft de korting op de motorrijtuigenbelasting definitief gehandhaafd.

Sinds de verkiezingen van november hebben we in Den Haag te maken met een guur radicaal rechtse meerderheid in de Tweede Kamer. Het milieu gaat dus kapot en de stikstofdepositie mag de komende jaren onbeperkt stijgen. Moord en brand.

Het vorige kabinet was van plan om in 2026 volledig elektrische auto’s wegenbelasting te gaan laten betalen. Daar was veel protest tegen, want onbetrouwbare overheid enzo. Zware batterijpakketten zorgen voor zware belastingdruk. Terwijl al die EV-rijders uiteraard in een elektrische auto waren gestapt om het milieu te redden. Dus niet eerlijk.

Uitstel

Het vorige kabinet voelde in demissionaire staat de bui al hangen en heeft dus voorgesteld om de korting op de motorrijtuigenbelasting voor EV’s en plug-in hybrides nog even voort te zetten. Nu is die korting nog 100 procent voor EV’s en 50 procent voor plug-ins.

Na de verkiezingen heeft de uiterst rechts georiënteerde kamer hier dus gewoon vóór gestemd. Meevaller dus voor al die toppers die hun nek hebben uitgestoken voor het milieu.

De Tweede en Eerste Kamer hebben nu alle besluitvorming afgerond en dus is de bedachte regeling om de korting op de motorrijtuigenbelasting in stand te houden definitief geworden.

Hoeveel motorrijtuigenbelasting korting krijg je?

Genoeg geklaagd en gezeurd over de politiek. Hoeveel voordeel hou je als EV rijder? Dit jaar (2024) betaal je nog nul euro belasting voor je volledig emissievrije auto. In 2025 krijg je 75 procent korting op de motorrijtuigenbelasting.

Vanaf 2026 moet je wel meer gaan betalen, maar niet het volle pond. Met 40 procent korting word je aardig gecompenseerd voor het extra gewicht van je EV. In 2027 en 2028 betaal je eveneens slechts 60 procent van het vastgestelde tarief.

In 2029 moet je het met 35 procent doen en in 2030 blijft er 30 procent korting over. Na 2030 is het dan toch echt de bedoeling dat er gewoon 100 procent wordt afgetikt. Al kunnen we dan zomaar drie of vier kabinetten en bijbehorende beleidswissels verder zijn.

Korting voor je plug-in hybride

Voor wie beperkt volledig emissievrij kan rijden, maar ook een brandstofmotor aan boord heeft bestaat nu nog een halftarief. Vanaf 2025 is dat verleden tijd. Volgend jaar betaal je een jaartje 75 procent en in 2026 ben je gewoon aan de beurt voor het volle pond.

Al deze mooie kortingen worden overigens betaald uit het schrappen van de huidige aanschafsubsidie voor elektrische auto’s. Het verdwijnen van de korting voor plug-in hybrides bekostigt de rest van de belastingkorting voor de emissievrije voertuigen.

Eindelijk consistent beleid!?

Nou weten we eindelijk waar we aan toe zijn in Nederland! Toch? Ja en nee. In 2027 moet er worden geëvalueerd en dan moet er worden gekeken wat de daadwerkelijke effecten zijn en of het beleid kan worden voortgezet.

Daarnaast moet er na 2030 gewoon vol belasting betaald worden. Net als dan de verwachting is dat er meer EV aanbod op de occasionmarkt is. De zakelijke markt is verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de nieuw verkoop en daarna komen die auto’s op de occasionmarkt.

Een particulier wordt dan in zekere zin gestraft voor de aankoop van een emissievrije auto, want daarvoor moet dan volle pond motorrijtuigenbelasting worden betaald. Een straf voor de duurzame keuze, aldus de Vereniging Elektrische Rijders.

Wij zouden ons nog niet teveel zorgen maken over de situatie na 2030. Ons vermoeden is dat het beleid rondom de elektrische auto nog wel een paar keer zal veranderen. Als de deadline dichterbij komt en die valt misschien ook wel weer samen met naderende landelijke verkiezingen, dan is onze voorspelling dat er nog wel het één en ander gaat veranderen.