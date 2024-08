Range Rover Electric nu al een belachelijk succes

Het is nog even wachten op de Range Rover Electric, maar hij is nu al een belachelijk succes!

De auto waar heel het Gooi al jaren op zit te wachten, de Range Rover Electric. We moeten nog even geduld hebben, want door de PC Hooftstraat cruisen met je volledig elektrische Range Rover kan pas volgend jaar. Tenminste, als je er op tijd één besteld hebt.

Nog voordat er ook maar één exemplaar aan een klant is afgeleverd, we alleen nog maar plaatjes hebben gezien en ronkende persberichten over het testen van de auto in de extreme koude, is er al een imposante wachtlijst.

Range Rover Electric is een belachelijk succes

Jaguar Land Rover (JLR) laat namelijk weten dat er inmiddels al meer dan 41.000 klanten op de wachtlijst staan voor een Range Rover Electric. Een indrukwekkend aantal als je bedenkt dat er vorig jaar in totaal zo’n 60 duizend Range Rovers gebouwd zijn. De reservering voor dit ene model is dus al twee derde van de productieaantallen van vorig jaar.

De Range Rover Electric is de eerste volledig elektrische auto voor het merk. Het is niet voor het eerst dat JLR zich waagt aan elektrificatie, de huidige Range Rover en ook andere modellen van het merk zijn verkrijgbaar als plug-in hybride.

Het gaat sowieso goed met JLR. Vorig jaar zette het merk al een recordomzet van 34 miljard euro in de boeken en dit jaar gaat ook al crescendo. Voor volgend jaar staan de orderboeken dus vol met de Range Rover Electric en de auto is daarmee voor de introductie al een belachelijk succes. Levertijden zouden dus nog wel eens op kunnen lopen.

Wellicht wel een mooi moment om alvast te gaan kijken naar de Land Rover Range Rover occasions die allemaal ingeruild gaan worden op die Range Rover Electric. Lees je alvast in met ons occasion aankoopadvies voor de Land Rover Range Rover (L405).