Morgan EV3 komt definitief niet

De Britten geven aan dat de Morgan EV3 er definitief niet komt. In plaats daarvan komen er wel, eh, elektrische Morgans.

Eigenlijk houden we allemaal een beetje van Morgan. De Britten bouwen al jarenlang dezelfde auto’s. Je zou denken dat het heel slecht gaat met Morgan, maar niets is minder waar. Een wachttijd van 18 maanden bijvoorbeeld is vrij normaal.

Plofmotor

Nu komt het ook doordat het allemaal handwerk is, maar de avontuurlijke sportwagens zijn nog altijd in trek. De motoren zijn natuurlijk belangrijk voor een Morgan. Het ouderwetse gevoel van autorijden krijg je mede dankzij een ‘plofmotor’. Een aggregaat dat lawaai maakt en ruikt naar olie en benzine. Toch belooft Morgan EV’s, maar niet voordat ze de nek omdraaien van het Morgan EV3-project.

Morgan EV3

De Morgan EV3 was een concept voor een klein, elektrisch sportwagentje. Heel kort door de bocht kun je zeggen dat het een Morgan Threeweeler is, maar dan zonder Harley Davidson V-twin voorop. Morgan was al vier jaar bezig met de ontwikkeling van de retrofuturistische scootmobiel voor romantische puristen. Aan onze collega’s van Autoblog.com laat Morgan weten dat het project stop gezet wordt.

2016

De elektrische skelter beleefde zijn premiere op de Salon van Genève van 2016. Voor de aandrijving zorgde een elektromotor met 47 pk, deze werd gevoed door een 21 kWh accupakket. Waarom Morgan stopt met de EV3 is niet duidelijk. Wel zeggen de Engelsen dat ze geleerd hebben hoe ze het beste een elektrische auto kunnen construeren.

CX-platform

Ondanks dat Morgan stopt met de EV3, komt het edele merk later alsnog met een elektrische auto. Het nieuwe CX-platform dat nu zijn intrede (op de Plus Six en Plus Four) doet is namelijk veel beter voorbereid op elektrificatie. Mocht je het idee van de elektrische Threewheeler helemaal geweldig vinden, is er een alternatief in de vorm van de Vanderhall Edision, een Amerikaanse auto die er veel op lijkt.