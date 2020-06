McLaren 720S Le Mans is een feestelijke 720S

De McLaren 720S Le Mans doet ons verlangen naar vroegere tijden.

Alsof het supercar nieuws tijdens de Supercar Week 2020 extra hard binnenkomt. Sommige rijtesten, lijstjes en hilarische vraagstukken waren natuurlijk ingepland. Maar man oh, man: wat hebben we toch een leuk supercar nieuws gehad deze week.

Autoblog Supercar week

Donkervoort lanceert een bizar snelle jubileum-editie (de JD70), bij Top Gear rijden ze iets schade aan een Diablo, er werd een RUF CTR 2 verkocht én Max Verstappen koopt een zeldzame Ferrari. Maar we willen onze dank toch echt betuigen aan beroeps-excusesmaker en amateur-inbreker Dave Roelvink, die een geleende Lamborghini in de prak rijdt. Hij had geen beter moment kunnen uitzoeken om een geleende en gewrapte Lambo af te schrijven.

McLaren 720S Le Mans

Het volgende nieuws komt uit Engeland in de vorm van de McLaren 720S Le Mans. Het is een jubileumspecial, want McLaren wil met deze auto namelijk vieren dat precies 25 jaar geleden de 24 uur van Le Mans werd gewonnen met een McLaren F1. De Fransoos Yannick Dalmas, de Japanner Masanori Sekiya en de Fin Jyrki Juhani Järvilehto zaten achter het stuur en wonnen met een ronde voorsprong van de Courage-Porsche van Wollek, Hélary en Andretti.

Succesvol

Het was sowieso een succesvolle editie van de 24 uur van Le Mans voor McLaren, want ze werden ook derde, vierde, vijfde en dertiende. Twee stuks vielen er uit. Kortom, daar denken ze graag aan terug met de McLaren 720S Le Mans. Je kan de auto bestellen in Sarthe Grey of McLaren Orange voor zowel het interieur als het exterieur. Dus je kan ook gaan voor een contrast of juist een ton-sur-ton kleurstelling.

298

Uiteraard krijg je ook een lading badges die je eraan herinneren dat je auto iets bijzonderder is dan de 720S van de buurman. Wat echt een leuk detail is, is het chassisnummer. Dat begint bij alle exemplaren van de McLaren 720S Le Mans met ‘298’, het aantal ronden dat er zijn afgelegd in 1995 door de winnende McLaren.

Exterieur

Maar wat is er nu anders? We lopen het even met je door, te beginnen met het exterieur van de McLaren 720S Le Mans. Naast de genoemde kleuren is de onderzijde altijd ‘Ueno Grey’ gespoten. Die naam is geleend van Ueno Clinic, een sponsor van McLaren destijds:

De roof scoop is hooglans zwart. Er zitten koolstofvezel louvres in de spatborden aan de voorzijde. Het gaafste zijn ehter de 5-spaak velgen die lijken op de OZ-wielen uit 1995. Daarachter zie je gouden remklauwen (spreek de laatste twee woorden uit in het Haags).

Interieur

In het interieur van de McLaren 720S Le Mans zijn er koolstofvezel racekuipen, met McLaren 25 anniversary Le Mans in de hoofdsteunen geborduurd, enkel door linkshandige blinde nonnen. Dat laatste wordt overigens absoluut niet bevestigd in het persbericht. Verder krijg je een overstuur-indicator op het stuurwiel, een badge en natuurlijk een setje vloermatten. We waren al bang dat ze die laatste zouden vergeten.

Prestaties

Motorisch verandert er niets aan de McLaren 720S Le Mans ten opzichte van het standaardmodel. De M840T-motor levert 720 pk bij 7.250 toeren en 770 Nm bij 5.500 toeren. Daarmee snelt de 1.319 kg zware auto in 2,9 seconden naar de 100 km/u en in 7,7 tellen naar de 200 km/u. De topsnelheid bedraagt 341 km/u. Net zo snel als de gewone 720S, dus.

Daarmee is de 720S Le Mans sneller dan de McLaren F1 GTR. Die moest het doen met 608 pk uit de 6.064 cc grote BMW V12 en kon maximaal 330 km/u halen. Wel was het gewicht met 1.050 kg nog even wat lichter en dankzij de enorme spoilers was de downforce ook iets beter voor elkaar.

50 exemplaren

Er zullen slechts 50 exemplaren van gebouwd worden. Van die 50 komen er slechts 12 naar Europa. De prijs is 254.500 pond, voor belastingen. De eerste exemplaren worden in september geleverd. Mocht je ook een McLaren 720S Le Mans wensen, haast je dan naar de betere McLaren dealer: