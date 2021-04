Hier ergeren Nederlanders zich kapot aan in het verkeer - Autoblog.nl

Wat zijn de grootste ergernissen van Nederlanders in het verkeer? Dit is de huidige situatie.

Door de jaren heen zijn ergernissen van Nederlanders in het verkeer grotendeels hetzelfde. De smartphone is eigenlijk de enige nieuwkomer in het lijstje. Automobilisten kunnen zich kapot ergeren in de auto wanneer een andere weggebruiker drukker is met zijn telefoon dan met het autorijden zelf.

Verzekeraar Allianz Direct heeft een nieuw onderzoek gedaan naar de ergernissen van Nederlanders in het verkeer. Stipt 1 staat nog altijd bumperklevers, met 59 procent. Op de tweede plaats staat Automobilisten die met hun smartphone bezig zijn met 48 procent. De volledige top 5 check je hieronder.

Grootste ergernissen onder Nederlanders in het verkeer

Bumperklevers (59%) Automobilisten die met hun smartphone bezig zijn (48%) Snelheidsduivels (31%) Linksrijders (29%) Automobilisten die afval uit het raam gooien (24%)

In het onderzoek kwam verder naar voren dat een kwart van de vrouwen zich eerder ergert in vergelijking met mannen. En hoewel men wijst met het vingertje naar anderen, zijn ze er ook zelf ook schuldig aan. 28 procent geeft toe zelf ook wel eens te appen of niet handsfree bellen achter het stuur. De belhamels.

Grootste afleiding in het verkeer

Er is ook een top 5 samengesteld wat nu de grootste afleiding is in het verkeer. Daar kwam het volgende lijstje uit naar voren. Met name het gedrag van andere weggebruikers is een afleidende factor voor automobilisten.

Andere weggebruikers (32%) Smartphone (22%) Slaperigheid (21%) Werk aan de weg (15%) Billboards (14%)

Aan het onderzoek deden 1.005 respondenten mee. Allianz Direct had het onderzoek opgezet in samenwerking met DirectResearch.