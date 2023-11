Laag inkomen? Geen parkeerplek in Den Haag

Heb je een laag inkomen? Dan kun je een plek in de parkeergarage onder je nieuwe huis in hofstad Den Haag wel op je buik schrijven.

Door alle plannetjes en eisen die Brussel en de nationale overheid over ons heen storten is het inmiddels zover dat het A-segment en grote delen van het B-segment helemaal aan het verdwijnen zijn. De goedkoopste auto die je in ons land nieuw kan kopen is de Mitsubishi Space Star voor 16.990 euro.

Onbetaalbaar voor Jan met de pet. Dat dachten de projectontwikkelaars die wooncomplex Levels in het Haagse Moerwijk gaan bouwen ook. Naast het station Moerwijk komt een enorm appartementencomplex met 548 woningen.

Te weinig parkeerplaatsen

Die woningen zijn straks verdeeld in 406 vrije sector huurwoningen en 142 sociale huurwoningen. En voor al die bewoners zijn 205 parkeerplekken bedacht. Nou niet voor alle bewoners, want als je in een sociale huurwoning gaat wonen heb je dikke vette pech.

Kortom, je mag geen auto hebben als je een laag inkomen hebt. Als je wel een dikke loonstrook hebt dan heb je doekoe en wordt je beloond met een parkeerplaats.

Politiek boos

Nu gaat het de laatste tijd natuurlijk steeds over de landelijke politiek in Den Haag, maar hier valt de gemeenteraad in de hofstad toch wel hard over. De PVV noemt het “tweedeling in de stad creëren”.

De ChristenUnie/SGP vindt het hoogst merkwaardig dat sociale huurders mét een auto (omdat die ook naar hun werk moeten bijvoorbeeld), op deze manier worden uitgesloten van een nieuwbouwwoning. Zo lezen we in de Telegraaf.

Verantwoordelijk wethouder Martijn Balster gaat diep door het stof in de raadsvergadering. Hij wist er niets van namelijk. Of hij had er geen actieve herinnering aan. Of hij had het eerder moeten zeggen/beter moeten lezen. Zoiets.

Jan Modaal met zijn dieseltje

Er is toch al veel te doen over de gewone man/vrouw/alfabetmens die mag opdraaien voor de Tesla subsidies voor de kletsende klasse. Die Jan Modaal blijft gewoon doorkachelen in zijn 12 jaar oude diesel omdat die geen nieuwe elektrische auto kan betalen.

Daarvoor mag hij dan ook nog eens strafbelasting betalen. Daarnaast betaalt hij wel via zijn bescheiden loonstrook volop mee aan de subsidies voor zonnepanelen, warmtepompen en EV’s van de mensen die wel een eigen huis kunnen betalen en zo hun energierekening kunnen verlagen.

Geen parkeerplek Den Haag

Nu mag in Den Haag die harde werker met zijn oude dieseltje dus in zijn slecht geïsoleerde jaren vijftig sociale huurhuis blijven wonen. Want in een energiezuinige nieuwbouwwoning, met nul op de meter, kan hij in ieder geval zijn auto niet meenemen. Geen parkeerplek in Den Haag dus voor deze persoon.

De gemeenteraad van Den Haag heeft nu in ieder geval besloten de beslissing over het bestemmingsplan voorlopig uit te stellen. Er moet eerst meer vergaderd worden in de daarvoor bestemde commissies. Het zal ons benieuwen, maar vermoedelijk hebben de juristen van de projectontwikkelaar het contract wel aan alle kanten dichtgetimmerd. We gaan het zien.