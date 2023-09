Den Haag nog harder geblokkeerd, ER overweegt tenten

Extinction Rebellion blokkeert Den Haag nog steeds helemaal de moeder. En dat gaat nog wel even zo blijven nu er over tenten op de weg wordt gesproken.

Den Haag wordt geteisterd door de blokkeermensen van Extinction Rebellion. Ook vandaag liep die club weer over de wegen van de hofstad om hun punt te maken. De politie heeft de handdoek in de ring gegooid en dus moest je de A12/Utrechtsebaan vermijden als de pest. Helemaal aangezien de blokkeerders het hebben gemunt op de tunnels van de Utrechtsebaan om daar te gaan zitten. En dat alles tijdens de avondspits, wat Den Haag een leuke uitdaging maakt voor forensen die weer naar huis willen.

Afgevoerd

Uiteindelijk komt er toch politie ter plaatse die doen wat de politie altijd doet: de Extinction Rebellion-mensen in een bus stoppen (zo’n oude op diesel, trouwens) en bij het ADO-stadion er weer uit bonjouren. Dan kunnen ook zij naar huis, uiteraard fietsend en na een bezoekje aan de Ekoplaza, hopelijk. Voorbereidend op de volgende dag dat Den Haag weer een chaos wordt door dit blokkeergedoe. ER vindt het tijd om een tussenstap uit dat proces te verwijderen.

Tenten

Volgens Regio15 overweegt Extinction Rebellion namelijk om niet meer naar huis te gaan. De demonstranten overwegen tenten in de tunnelbuis te zetten, waarschijnlijk om dag en nacht te kunnen blokkeren. Want je moet wel je boodschap duidelijk maken, natuurlijk. Er is nog geen reactie van de politie of gemeente wat betreft deze wens voor marathonblokkeren, want net zoals de hele demonstratie is het natuurlijk maar de vraag wat je kunt doen. De burgemeester van Den Haag is er in ieder geval goed klaar mee omdat de blokkeermensen enorm veel politiemensen vereisen, politiemensen die zich moeten bekommeren om andere dingen om de maatschappij veilig te houden.

Extinction Rebellion houdt de gemoederen in de hofstad dus nog wel even bezig.