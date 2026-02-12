Deze paarse Boost-knop wil jij ook in je auto

Het voelt helemaal als een oud racespel met zo’n prominente paarse Boost-knop op je stuur, maar de auto waarin ‘ie zit mag er ook zijn.

Met de komst van een ‘kleine-auto-categorie’ voor Europa denk je automatisch aan Kei Cars. In Japan is het namelijk al decennialang zo dat kleine auto’s die aan bepaalde exterieur- en motorafmetingen voldoen voordelen krijgen, met name in het centrum van Tokio. De EU-versie is iets minder uitgebreid, sterker nog: het zou kleine crossovers niet perse uitsluiten (en hoe veel zin heeft het dan nog?)

Echte Kei Cars

Japanners hebben dus eigenlijk de auto’s die er per definitie wel bij horen als je het hebt over kleine EV’s. Honda wil dan ook de als Kei Car ontwikkelde N-One e hier aan gaan bieden. En die heeft een leuk broertje. Die we als prototype al leerde kennen, maar nu is de productieversie hier ook met als officiële naam Honda Super One. Met als thema: paars.

Honda Super One

Om daar direct even mee te beginnen: de Honda Super One krijgt de kleur Boost Violet Pearl als unieke optie. Deze nieuwe paarse kleur is volgens Honda gebaseerd op de tint die een bliksemschicht in de lucht ‘projecteert’ wanneer deze inslaat aan een pikzwarte horizon. Volgens Honda moet de Super One zo het ‘wow’-gevoel oproepen dat een bliksemschicht ook doet. Leuk joh! Verder lijkt het ding nog erg op de prototype, dus geen verrassingen.

Bodykit

Om toch nog even in te zoomen op het dikspul dat de Honda Super One distantieert van de normale N-One: een bodykit met extra koelgaten. Dit om de auto optisch te verbreden, maar ook om extra koeling te bieden aan de e-motoren. Is dat nodig?

Boost

Ja en nee. De standaard N-One levert 64 pk, maar daar dendert de Honda Super One dik overheen. In verhouding dan, want het gaat om 95 pk. Oké, het weegt niks, maar dat is wel erg weinig. Bovendien gaat het bij die 95 pk enkel over de knop waar we het bovenaan dit artikel over hadden: Boost. Een paarse knop op je stuur. Cool! Maar wel dus maar goed voor 31 pk op een totaal van nog geen 100 pk. Ach, het idee is leuk. En sportieve auto’s die paars als themakleur hebben zien we ook niet vaak.

Overigens gaat die 95 pk over een document dat tijdens de autoshow van Singapore onthuld werd, of die specs nog aangepast worden voor de Honda Super One is niet bekend. Helaas werd al wel bekend dat de beoogde vanafprijs de kleine sportieveling wellicht al vanaf het begin buitenspel zet. Afijn, we zien het ding nog steeds graag tegemoet.