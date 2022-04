992 Sport Classic is bijna af (en zo klinkt ‘ie!)

De Porsche 992 Sport Classic zal weer het ideale 911-smaakje zijn voor, eh, vast wel iemand!

Er zijn onnoemelijk veel Porsche 911-smaakjes. Te veel eigenlijk. Want in sommige gevallen betreft het eigenlijk net een paar opties voor een interessante prijs of ietsje meer vermogen. Maar Porsche denkt daar overduidelijk anders over en lanceert binnenkort de Porsche 911 Sport Classic.

Nu is dat geen nieuw idee. Er stond namelijk al eens een Sport Classic op het bestelformulier. Dat was een 911 Carrera S met een power-kit, ducktail-spoiler, double bubble-dak en Fuchs-wielen.

Bewegende beelden

Nu is het de vraag, wat gaat het nu worden? Er gingen al geruchten over een 992 Sport Classic. Sterker nog, we hebben er al eens eerder over geschreven. Voor nu hebben we echter bewegende beelden voor je, met dank aan Automotive Mike.

We gaan ervanuit dat Mike een tentje heeft naast de Nordschleife. Alles wat interessant is, ontsnapt niet aan zijn camera.

Zo ook de 992 Sport Classic. Van een afstandje lijkt het gewoon een dikke 911 te zijn, maar er zijn subtiele verschillen als je goed kijkt. Wat te denken van het dak, dat is weer zo’n Double Bubble-exemplaar.

De Sport Classic lijkt (nog) breder te zijn dan een Carrera. Dat zou kunnen duiden op de Turbo-heupen. Echter, de luchtinlaten zijn niet aanwezig. De bumpers zijn ook afwijkend ten opzichte van de Carrera of GTS.

Porsche 992 Sport Classic aandrijflijn

Dan de aandrijflijn. De vorige Sport Classic had die geweldige 408 pk sterke atmosferische unit onder de kap. Dat krijgt deze niet. Het is duidelijk dat de auto voorzien is van turbo’s én een OPF. We gokken erop dat Porsche de aandrijflijn van de 911 Carrera GTS gaat gebruiken.

Dat is vrij logisch: de aandrijflijn van de Sport Classic werd later ook de aandrijflijn van de 911 GTS. Dat betekent een 3.0 zescilinder boxermotor met twee turbo’s. Deze levert 480 pk bij 6.500 toeren en 570 Nm bij 2.300 toeren. Daardoor kun je in 3,4 seconden naar 100 km/u sprinten en een top van 311 km/u halen. Vlot zat, lijkt ons. We verwachten de introductie van de 992 Sport Classic zeer binnenkort.

Foto- en video-credits: Automotive Mike via YouTube.

Meer lezen? Deze 8 911-smaakjes zijn er nog niet!