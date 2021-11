‘Derde startplaats is beter dan tweede’

De kwalificatie van Verstappen was niet wat ‘men’ verwachtte. Was het zó erg? Of is er nog hoop voor vanavond? Volgens Verstappen is de derde positie beter dan de tweede.

Het Formule 1-seizoen 2021 is er eentje om in te lijsten. Het is bijna niet te voorspellen wie waar gaat scoren. Op Circuit of the Americas (GP Amerika 2021) was Mercedes de torenhoge favoriet, maar pakte Red Bull pole én de zege.

Op Autódromo Hermanos Rodríguez was Max Verstappen torenhoge favoriet, maar moest hij het doen met een enigszins teleurstellende derde plaats tijdens de kwalificatie.

Derde beter dan tweede

Uiteindelijk was Bottas sneller, als enige reed hij een tijd onder de 1:16. Bijzonder knap en duidelijk een teken dat Mercedes dus behoorlijk ‘de snelheid’ heeft. Is dat alles? Na de race liet Verstappen het volgende optekenen:

Tijdens de kwalificatie verschoof de balans een beetje. Maar, tijdens de laatste ronde ging het eigenlijk best goed. Ik weet alleen niet precies wat er voor mij gebeurde. Er gingen twee coureurs af, dus ik dacht dat er een gele vlag zou komen. Ik ging daarom al van het gas af.



Een goede rondetijd was niet meer mogelijk. Maar, zelfs met de matige balans , denk ik dat we voor pole position hadden kunnen gaan. De derde startplaats is niet geweldig, maar ik denk dat het hier beter is dan tweede. Max Verstappen, tegen Jenson Button

Spoiler en banden

Naast Tsunoda en Pérez die eraf vlogen, was er ook nog iets met de spoiler. Die moesten met tape verstevigd worden. Volgens Verstappen was dat niet de oorzaak van de moeizame kwalificatie. Hoogstwaarschijnlijk heeft Red Bull de achtervleugels gefixt voor de race. Onder de noemer van veiligheid mogen er volgens de parc fermé-regels wijzigingen worden doorgevoerd zonder grid-penalty’s.

Nog een reden om hoopvol te zijn: de banden. Verstappen gaf al aan dat Red Bull de meeste moeite heeft op de rode banden en dat Mercedes juist daar erg goed op is. Tijdens de wedstrijd-simulaties in de vrije trainingen waren de Red Bulls zo’n halve seconde sneller dan de Mercedessen. Het gaat nog spannend worden vanavond!

Dan is het woord nu aan u, waarde lezer! Wat denk jij? Gaat Verstappen kinderlijk eenvoudig voorbij dankzij de slipstream op het enorm lange rechte stuk? Of wint Giovinazzi zijn eerste race omdat iedereen elkaar in de eerste bocht eraf kegelt? Laat het weten, in de comments!

De race start vanavond om 20:00, klik hier om te zien waar je de race kunt volgen.