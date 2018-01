Designbaas: ‘Audi’s gaan niet meer op elkaar lijken’

Bij Audi hebben ze het licht gezien: in de toekomst hoeven de verschillende modellen van het merk niet meer op elkaar te lijken.

Ze zijn er zelf ook klaar mee: alle neusjes hetzelfde, te weinig onderscheid van achteren, hetzelfde silhouet voor elke auto: Audi leek alleen een percentage in Photoshop te gebruiken voor de vormgeving van een nieuw model. Maar die tijden liggen nu officieel achter ons.

Audi’s CEO Rupert Stadler legt uit waarom de strategie nodig was en waarom deze nu kan wijzigen: “Dit herhalende designproces was nodig om herkenbaarheid te creëren in nieuwe, opkomende markten zoals China. Nu we in die markten onze naam gevestigd hebben kunnen we deze filosofie aanpassen en elke auto een eigen identiteit geven.”

Designbaas Marc Lichte voegt daar nog aan toe dat het belangrijk is dat auto’s een eigen identiteit krijgen, aangezien auto’s minstens een jaar of zes in productie moeten blijven tegenwoordig. Volgens Lichte is een eigen design nodig voor elk model om zo lang aantrekkelijk te blijven. De Audi Q2 was al flink afwijkend qua design.

Maar de grootste stap gaat gemaakt worden als Audi haar elektrische e-tron auto’s op grote schaal in de markt gaat zetten, beginnend met een elektrische SUV dit jaar. Door de vrijheden die elektrische aandrijving een designer geven, wordt het makkelijker om mooie designs te creëren. Kortere overhang, lagere motorkappen, het kan in de toekomst allemaal.

Audi’s die niet meer op elkaar lijken. Is dan niets meer heilig? What’s next, gaat BMW voorwielaandrijving introduceren? Oh wacht…

Via