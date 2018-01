Red Bull tilt sponsordeal met Aston Martin naar nieuw niveau

It's all in the logo.

Het is geen geheim dat Aston Martin zich alweer een tijdlang probeert te mengen in het circus der Formule 1. Met succes, want hun samenwerking met Red Bull werpt al enige tijd haar vruchten af. Naast het onthullen van de Valkyrie en het uitwisselen van allerlei technische kennis, verstevigt het vandaag hun sponsordeal met de Oostenrijkse equipe door hun naam prominent in het logo te laten verwerken.

Hiermee luiden ze het jaar op toepasselijke wijze in, gezien de Britse sportwagenfabrikant nu ook daadwerkelijk Red Bull’s titelsponsor is. Dit vergroot eveneens de kans op een potentiële samenwerking nadat de nieuwe regels voor motoren in 2021 in werking zullen treden. Red Bull is momenteel echter ook bezig met een uitvoerig onderzoek via dochterteam Toro Rosso, om uit te vinden of de Honda krachtbron ook voor hen een optie kan zijn voor het komende aantal jaren.

Met de komst van het nieuwe logo lijken de verhoudingen zich steeds meer richting Aston Martin te draaien. Hierom zou het zomaar eens kunnen dat we dit jaar een heel andere livery op de Red Bull zullen zien. Wellicht is dit een mogelijkheid?

Overigens kwam vanochtend nog via Autosport naar buiten dat er naast Red Bull nog enkele andere teams interesse hebben in de Britse krachtbron. CEO Andy Palmer wilde nog geen specifieke namen noemen, maar geeft hiermee wederom aan dat niet alleen zij, maar ook de huidige teams op de grid hen als een serieuze speler voor de toekomst zien.

Beeld: Red Bull Racing en Tim Holmes Design