Grote wijzigingen voor topbestuur Audi

Vier heren gaan verdwijnen en worden vervangen door vier nieuwe mannen.

De Duitse autobouwer uit Ingolstadt heeft vandaag vier nieuwe board members aangesteld. Ze gaan de huidige leden vervangen. Axel Strotbek, Hubert Waltl, Thomas Sigi en Dietmar Voggenreiter moeten plaatsmaken voor Alexander Seitz, Bram Schot (NL), Wendelin Goebel en Peter Koessler.

De bezem gaat er niet compleet doorheen. Zo zal Rupert Stadler zijn functie als CEO van Audi blijven uitvoeren. De vier heren hebben één ding gemeen: allen werkten ze (uiteraard) al voor Volkwsagen. Voor de Nederlander Bram Schot is dit een serieuze promotie. Sinds 2012 was hij hoofd marketing bij Volkswagen Bedrijfsauto’s. Het nieuws dat hij deze topfunctie zou gaan krijgen kwam vorige week al naar buiten.

Een concrete reden waarom de huidige vier board members hun biezen moesten pakken is niet bekendgemaakt. Het is de grootste wijziging voor de top van Audi in jaren. Vermoedelijk heeft het dieselschandaal hiermee te maken. De autofabrikant ligt onder een vergrootglas van de autoriteiten. Dit is niet zonder resultaat. Zo werd vorige week bijvoorbeeld bekend dat Audi ook zou sjoemelen met chassisnummers van auto’s.