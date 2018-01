Dit moet je weten over de Dakar 2018

De Dakar 2018 staat op het punt te beginnen. De route, de belangrijkste deelnemers, de Nederlandse equipes en misschien wel een Nederlandse winnaar dit jaar bij de auto's? Je leest het na de klik.

Het is de 40e editie van “Le Dakar”, de rally die al sinds 2009 weinig meer met zijn naamgever van doen heeft. In dat jaar werd het hele circus namelijk verplaatst naar Zuid-Amerika, omdat men bang was voor aanslagen en de veiligheid van de coureurs. Sindsdien heeft de organisatie van de legendarische rally het moeilijk, want niet iedereen is even enthousiast over het racen in Zuid-Amerika. Ook werden er regelmatig delen van de rally geschrapt door bijvoorbeeld wateroverlast. Dit jaar wordt dus de tiende editie in Latijns Amerika verreden.

Route

In totaal zullen de deelnemers 9000 kilometers afleggen, verdeeld over 14 stages. De helft van die stages is volledig offroad. De rijders zullen ruim de helft van de tijd niet op wegen rijden maar in het terrein. Er zijn bovendien vijf die boven de 3000 meter worden afgelegd. In het verleden klaagden deelnemers nog wel eens over hoogteziekte, we zullen zien of dat ook dit jaar weer een probleem wordt.

We starten op 6 januari in Lima, Peru. De eerste kilometers zullen langs de kustlijn lopen, met enkele lussen landinwaarts. Daarna gaat het landinwaarts richting La Paz, Bolivia. Daar is een rustdag op 12 januari, waarna door Bolivia de route richting Argentinië leidt. Daar wordt uiteindelijk het eindpunt Córdoba bereikt op 20 januari.

Nederlandse deelname auto’s



Er is een flink aantal Nederlanders dat met de auto deelneemt aan de Dakar. Als grootste Nederlandse kanshebber wordt Bernhard ten Brinke in zijn Toyota Hilux getipt. Hij rijdt als fabrieksrijder voor Toyota. Ook te vinden in een Hilux zijn Peter van Merksteijn, en de volledig Nederlandse equipe Maik Willems / Rob van Pelt. De gebroeders Tim en Tom Coronel zullen ook weer van de partij zijn. Het volledige auto-deelnemersveld met Hollandse vlag vind je hieronder.

Rijder Navigator Auto Bernhard ten Brinke Michel Perin (FR) Toyota Hilux Peter van Merksteijn Maciej Marton (MON) Toyota Hilux Maik Willems Rob van Pelt Toyota Hilux Tim Coronel Tom Coronel Maxxis Super B Ebert Dollevoet Arjen Arendse Volvo V40 Erik Wevers Anton van Limpt Ford HRX Eelco Bekker Sijbrand Booij Toyota Landcruiser Henri van Steenbergen Gert Bravenboer Desert Warrior

Nederlandse deelname trucks



Dit jaar nemen er minder Nederlandese teams deel aan de rally: “slechts” 27 Nederlandse teams zullen starten, zeven minder dan vorig jaar. Bij de eerste Latijns-Amerikaanse editie in 2009 stonden er 66 Nederlandse teams aan de start. Met name de Nederlandse truckers laten het afweten. In 2017 namen er negentien equipes deel, dit jaar negen. Grootste gemis is waarschijnlijk het team van Gerard de Rooy, dat gaat deelnemen aan de gelijktijdig georganiseerde Afrika Eco Race. De Rooy was altijd goed voor een plek op het podium, vaak het hoogste treetje. Namens team de Rooy neemt nog wel de Nederlander Ton van Genugten deel aan de Dakar als één van de drie trucks. Naast het ontbreken van De Rooy zijn ook grote namen als Hans Stacey, Frans Verhoeven en Hans Bekx afgehaakt.

Een Nederlander om wél in de gaten te houden bij de trucks is Martin van den Brink, die geassisteerd wordt door Dakar-rookie Janus van Gasteren. Gerrit Zuurmond krijgt Jasper Riezebos bij zich in de cabine. Dakar-volgers zullen die naam misschien kennen, Riezebos reed eerder op een motorfiets de Dakar.

Crewlid 1 Crewlid 2 Crewlid 3 Truck Martin van den Brink Wouter Rosegaar Daniel Kozlowsky (TSJ) Renault Sherpa Ton van Genugten Peter Willemsen (BEL) Bernhard der Kinderen Iveco Trakker Maurik van den Heuvel Wilko van Oort Martijn van Rooij Scania Torpedo Gert Huzink Rob Buursen Martin Roesink Renault K320 Gerrit Zuurmond Jasper Riezebos Klaas Kwakkel MAN Richard de Groot Gerard Beelen Jan Hulsebosch DAF Ed Wigman Joel Ebbers Dirk Schatorie Ginaf Marc Leeuw Maurice Geraards Bart Gloudemans DAF CF Janus van Kasteren Wouter de Graaff Richard Mouw Renault K520 Artur Ardavichus (KAZ) Michel Huisman Serge Bruynkens (BEL) Iveco Powerstar

Nederlandse deelname motoren



En over de tweewielers gesproken: Luc van de Huijgevoort, Maikel Smits, Hans-Jos Liefhebber, Guillaume Martens en Edwin Straver zullen weer met een rood-wit-blauw vlaggetje op de fiets gaan rijden. De man om in de gaten te houden is Jurgen van den Goorbergh. De voormalig MotoGP-rijder is ook vaak buiten het asfalt te vinden en wil strijden om de titel. Vorig jaar viel Van den Goorbergh uit na een zware crash in de derde etappe. De vrouw om in de gaten te houden is Mirjam Pol.

Rijder Motor Jurgen van den Goorbergh KTM Mirjam Pol Husqvarna Hans-Jos Liefhebber KTM Luc van de Huijgevoort KTM Edwin Straver KTM Maikel Smits KTM Guillaume Martens KTM

Nederlandse deelname quads



Er zijn ook nog twee Nederlandse equipes aanwezig met quads. De eerste is Kees Koolen op zijn Barren Racing quad van team Maxxis Super B. De tweede Nederlandse quadrijder is Bastiaan Nijen Twilhaar, op een Can-Am van hetzelfde team. Zij zullen ook samen optrekken tijdens de rally.

De kanshebbers

Als kanshebbers voor de eindoverwinning worden Sebastien Loeb (Peugeot), Stefan Peterhansel (Peugeot) en Nasser Al-Attiyah (Toyota) de mannen om rekening mee te houden. Maar vergis je niet: Bernhard ten Brinke is snel en met fabrieksteam Toyota achter zich kon hij wel eens een belangrijke outsider blijken.

Bij de motoren is het lastiger te voorspellen. De winnaar van vorig jaar Sam Sunderland (Red Bull KTM) is natuurlijk een kanshebber, maar hij is niet constant geweest in zijn prestaties. Zijn teamgenoot Toby Price is terug na een lange blessure, en won in 2015. Wellicht dat die er met de titel vandoor gaat.

Bij de trucks zal de meeste aandacht uitgaan naar Nikolaev in zijn Kamaz, maar ook Van den Brink en Van Genugten maken kans. Bij de quads zal het waarschijnlijk gaan tussen Casale, Sonik en Karyakin.

Uiteraard zullen we jullie op de hoogte houden van de belangrijkste zaken gedurende de race. Op TV kun je de race volgen bij RTL 7, en uiteraard is er de officiële website van de organisatie. Nog een paar nachtjes slapen…