Designchef Citroën: “infotainment Citroën zuigt”

Vanwaar deze zelfspot?

Recentelijk is PSA lekker bezig. In ieder geval qua design gaat het de goede kant op met Peugeot, maar ook Citroën en DS doen hun best om op te vallen. En eerlijk: van buiten is dat goed gelukt. De eenheidsworst ontbreekt ook in het interieur, het front waarop de meeste mensen het eens zijn. Het nieuwe Peugeot-interieur, al dan niet vanwege de controversiële hooggeplaatste klokken, ziet er erg gelikt uit. Hetzelfde geldt voor DS en ook Citroën, waar tegenwoordig budget een steeds grotere (of kleinere?) rol speelt, heeft een gelikt interieur voor wat je ervoor moet neerleggen. Chapeau!

Addertjes onder het gras? Eentje. Al sinds Peugeot hun hele line-up uitrust met de zogenaamde i-Cockpit, is het infotainmentsysteem een hekel punt geweest. Ja, geen fysieke knoppen en alles via een touchscreen doen is mooier, bovendien bewijzen Volvo en Audi dat het kan. Het touchscreen van Peugeot is niet goed genoeg om zich te vergelijken met die merken. Het ergste? Je kunt er niet omheen. Airco aanpassen? Menu opzoeken in het touchscreen. Muziek veranderen? Even een menu opzoeken. Afleidend en irritant. Toch dacht Peugeot dat het werkte en kregen DS en Citroën hetzelfde systeem mee. Zijn ze op de hoogte dat het zo slecht werkt? Pierre Leclercq, designchef bij Citroën, in ieder geval wel.

Leclercq zegt tegen Autocar niet per se dat het systeem waardeloos is, maar wel dat er ruimte is voor verbetering, helemaal vergeleken met smartphones. Bovendien is het gebruik van een smartphone tegenwoordig zo gemeengoed, dat daarop gescoord kan worden. Vooruitstrevende merken gebruiken de technologie in een smartphone nu al om verschillende functies van de auto mee te bedienen. Citroën wil dit ook gaan doen, volgens Leclercq. Integratie via de smartphone moet makkelijk(er) gaan. Misschien zelfs smartphoneprojectie in plaats van ingebouwde infotainment.

Geef ze eens ongelijk. Tegenwoordig wordt er veel ingezet op Apple Carplay (of Android Auto). De integratie van verschillende apps tijdens het rijden die gewoon via je smartphone geregeld worden, is aantrekkelijk voor velen. Sommige mensen zweren erbij, al dan niet omdat je zeker weet dat je iPhone het doet en je niet hoeft lopen te hannesen met gebrekkig infotainment.