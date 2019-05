Jup: ook Honda springt op de elektrische hypetrein

Maar worden we nog warm van de productieversie?

Die arme Japanners. Ze doen hun best om net zo apart en eigenzinnig te zijn als wat we gewend zijn van de merken. In 2019 mogen we genieten van bijvoorbeeld een nieuwe Supra. Eindelijk weer eens een dikke sportwagen in het assortiment bij Toyota, maar de kieskeurige fans vinden het een blamage. Hoe durf je een BMW Z4 met een Toyota-bodykit als Supra te verkopen, etc. Een beetje het Nederlandse GP-syndroom, jarenlang zeuren dat de GP terugkomt en dan is hij er eindelijk, en dan is het logistiek ruk, had het op Assen moeten zijn, noem het maar op. Geniet eens van wat er wel is! Een GP van Zandvoort én je kan een nieuwe Supra kopen! Niks te klagen, toch?

Honda heeft last van hetzelfde probleem. Een aantal jaar terug werden we meer dan blij gemaakt met een guitige concept. De Urban EV Concept laat zien dat elektrisch rijden ook leuk kan zijn. Sterker nog: zo veel mensen zagen de UEVC zitten dat Honda hem gewoon gaat maken! Om de fans van het autootje blij te maken, gebruikte Honda de autoshow van Genève dit jaar om te laten zien hoe het ding in productie gaat. Onder de naam Honda e en met een aantal aanzienlijke uiterlijke wijzigingen is het echter geen pretje. Weer zijn de fans teleurgesteld. Waar de UEVC veel weg had van de eerste generatie Civic en met zijn grote wielen een heel funky en eigenzinnig ontwerp had, is de Honda e gewoon weer je run of the mill elektro-autootje. Jammer.





Boven: wat Honda had moeten bouwen vs. onder: wat Honda gaat bouwen.

Voor wie niet snapt waar iedereen zo boos over is en de Honda e gewoon een leuk wagentje vindt, is er good news! In het VK (andere landen volgen snel) kun je alvast een aanbetaling doen. Een trend waar Tesla mee begon, overgenomen door diverse merken waaronder Volkswagen. Merken doen dit met voornamelijk elektrische auto’s om de hype op te bouwen, bovendien happen de early adopters dan vaak toe. Je kan een aanbetaling doen van 800 pond (ongeveer 1.000 euro) om de Honda e zo snel mogelijk te bezitten. Tot dusver kun je niet heel veel kiezen, alleen de kleur. Een frisse limoenkleur of een zeer diepe kleur blauw: kies maar. Verdere prijzen en beschikbaarheid zijn nog niet onthuld door Honda.

De specs van de Honda e zijn tot nu toe niet baanbrekend. Ongeveer 200 km rijbereik, de helft van de ondertussen gevestigde orde als de Kona Electric, maar ook de Audi e-tron, Mercedes EQC en een derde van de nieuwste Tesla’s. Zolang Honda het ding ook prijst als een stadsrakker, is er niks aan de hand. Verder is de auto klaar voor snelladen, waardoor je binnen een halfuurtje zo’n 80 procent van de batterijlading kunt bijtappen. Kijk, dat hebben ze wel begrepen. Al deze stappen betekenen dat het merk in theorie klaar is om de Honda e op de markt te brengen. Dat zal medio of tegen het einde van 2019 gebeuren.