GP Zandvoort jaagt Nederlanders weg in Spa

Eindelijk een echte 'thuisbasis'.

Na vele speculaties, wikken en wegen, gezeik en dergelijken is hij daar dan toch: de GP van Nederland. In Zandvoort vindt vanaf 2020 de eerste Nederlandse Grand Prix in jaren, dan niet decennia plaats. Zodat Max Verstappen eindelijk zijn fans trots kan laten zijn in zijn eigen land. De voormalige ‘thuisbasis’ was Spa Francorchamps in België, wat dichter bij Max zijn geboorteplaats is en bovendien is Max een geboren Vlaming. Nu is het move over, Spa, want het zal Zandvoort zijn waar Max’ trots het belangrijkst is.

Volgens de verwachtingen zal dat de spreekwoordelijke tol eisen op Spa. De ‘successupporters’ van MV33 zullen eerder uitwijken naar Zandvoort dan Spa als de Nederlandse GP op de kalender komt, zo zegt eventcoördinator van Spa Stijn de Boever tegen BNR: De Nationale Autoshow. Logischerwijs zijn Nederlanders blij met de GP, waardoor het aantal Nederlandse toeschouwers in Spa naar verwachting afneemt met 30 à 40 procent.

De Boever lijkt verder begripvol, maar als vertegenwoordiger van Spa is een afname van animo natuurlijk niet ideaal. Bijna de helft van de toeschouwers van de GP in Spa vorig jaar was Nederlander, dus dat is een vrij forse doelgroep die potentieel verdwijnt. Daarom zit De Boever te kijken naar een mogelijkheid om Zandvoort en Spa te combineren. Korting geven als je kaarten voor beide GP’s koopt, bijvoorbeeld. Mag ook wel, toegangskaartjes om de GP in Spa bij te wonen zijn schreeuwend duur.

In mei 2020 kunnen we genieten van de Nederlandse GP. De volledige informatie zal zo snel mogelijk onthuld worden.