Peugeot 508: rijtest en video

Gedurfd is het wel, in deze tijd bewegen klanten immers naar crossovers. En wat betreft de grotere sedans kiest men het liefst de premium merken. Heeft Peugeot nog wel wat te zoeken in dit segment.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER]

Wat is het?

Gelukkig zijn ze in Frankrijk niet helemaal achterlijk en realiseren ze zich dat ze met iets goed moeten komen om klanten in deze klasse naar zich toe te halen. De berline radicale. Kort maar krachtig en de spijker op de kop. Zeker qua looks is de 508 een verfrissing tussen saai blik zoals de Passat (sorry VW), de A4 (sorry Audi) en de Mondeo (sorry Ford).

Het is overigens geen sedan, de grote vijfde deur maakt dit een hatchback. Sedans met hun kleine kofferbakopeningen zijn inmiddels ook relikwieën uit een lang vervlogen tijd, enige voordeel is dat bij openen van de kofferbak het niet tocht in het interieur. Erg interessant als je een CEO of minister rondrijdt, maar verder heb ik liever iets meer flexibiliteit in het vervoeren van grotere stukken bagage. De styling is bovendien niet oubollig-hatchback, maar eerder Audi Sportback chique.

Hoe rijdt het?

Inmiddels lijkt het alsof de kleine benzinemotor in deze klasse afgeserveerd is, want 180 pk is het instapniveau. Dieselaars kunnen nog wel hun hart ophalen met een 1.5 diesel (130 pk) en handbak, maar gezien de running costs van diesels tegenwoordig is de verwachting dat er massaal voor de benzines zal worden gekozen. De kleinste diesel is ook de enige motor die nog met handbak gekozen kan worden, alle andere motoren krijgen standaard een nieuwe achttraps automaat. De diesel liefhebbers kunnen daarbij nog kiezen uit een 160 of een 180 pk sterke diesel.

De knaller van de range is de 225 pk sterke 1.6, waarvan we een leuk feitje kennen voor tijdens de borrel. Er zijn op dit moment twee auto’s te krijgen die met een 1.6-je de 250 weten te toppen: deze 508 en de 308 GTI die een sterkere variant van de 1.6 in het vooronder heeft. Met de stroomlijn van de Peugeot 508 lijkt het dus wel snor te zitten.

Qua weggedrag doet de 508 het zoals verwacht: het comfort is prima, maar qua sturen is het onderstel niet zo goed als een, laat we eens wat noemen, 205 GTI. Dat was een kat die zijn nagels nog wel eens in de bestuurder wilde zetten. De 508 is meer labrador die graag doet wat zijn baas vertelt. Het is noch saai, noch spannend, maar daarmee zeker niet verkeerd.

Zijn er nog minpunten?

Naar een versie met een stekker zul je vergeefs zoeken in de showroom. Een plugin hybride komt er wel aan en zal dan 225 pk hebben, maar meer details wilden ze er nog niet over kwijt. Het is (nog) geen ramp, maar met de strengere Europese regels op CO2-uitstoot moeten fabrikanten daarin wel stappen gaan nemen. Vierwielaandrijving zit er ook niet in, maar ook dit is weer iets waar de Nederlandse koper niet wakker van zal liggen.

Erg flitsend komt de 180 pk diesel niet uit de startblokken, de BlueHDI heeft duidelijk een moment nodig om de turbo te laten opspoelen en daarna is de acceleratie prima. Mocht je vaak vanuit stilstand een provinciale weg op moeten draaien of graag stoplichtsprintjes doen, dan is dit wel een dingetje.

De ergonomie is ok, maar sommige knoppen zit wat verstopt en enige eigenwijsheid is de Fransen ook niet vreemd. Een andere verklaring waarom de toerenteller tegen de klok in draait bij stijgen van toeren kan ik ook niet echt verzinnen. Het zijn wat kleine zaken, die op lange termijn overigens niet storen. De stoelen zijn overigens top en hebben een AGR keurmerk.

Killer features?

De looks en natuurlijk de i-cockpit. Nou ja ach, het stoort niet, maar het is ook geen wereld van verschil. Peugeot monteert een veel kleiner stuur en positioneert de (digitale) klokkenwinkel erboven. Het idee is dat je ogen dan makkelijker switchen tussen weg en de snelheidsmeter en het kleine stuur geeft je een enorm intense rijbeleving. Zolang je verder niet zo veel in je leven meemaakt zal dat laatste vast opgaan.

Qua gadgets doet de 508 het lekker: Active Safety Brake tot 140 km/u, Active Lane and Road edge Departure Warning, Adaptieve Cruise control, draadloos laden voor de telefoon, LED koplampen, het is allemaal leverbaar. Uniek voor deze klasse is nightvision die in het donker tot 200-250 meter afstand kan waarschuwen voor mens en dier.

Het is vooral het hele pakket wat overtuigd: een echt modern exterieur, een fraai interieur, alle systemen die weer up-to-date zijn en moderne motoren die prima prestaties afleveren.

Alternatieven?

In het D-segment valt er genoeg te shoppen, maar qua looks en praktische vijfde deur schieten bij mij vooral Talisman, Arteon en A5 Sportback als alternatieven te binnen. De Audi is een tandje duurder en al helemaal als je de opties aanvinkt die de Peugeot standaard heeft. Zelfs de instapper van € 37.690,-, de Blue Lease Active voorzien van de BlueHDi 130 met handgeschakelde versnellingsbak, heeft al veel standaard. Een greep: Active Lane and Road edge Departure Warning, alarmsysteem, Adaptieve Cruise control, parkeerhulp voor, camera achter, 3D Connected Nav, digitale radio en een bestuurdersstoel met AGR- kwalificatie. Voor de prijs van die opties bij Audi kan je ongetwijfeld een Peugeot 108 voor erbij kopen.

Conclusie

Strakke styling, een strakke prijs en fijne hardware. Dit wordt scoren voor Peugeot. Filmpje!