Deze 10 auto’s brachten afgelopen week het meest op

Er is vorige week heel wat bijzonder spul onder de virtuele hamer gegaan op de online veiling van RM Sotheby’s. Dit waren de uitblinkers.

In deze tijden zijn de veilingen afgelast, maar RM Sotheby’s gaat vrolijk door met het veilen van de pareltjes uit autoland. Dat kan namelijk ook gewoon online. Vorige week hielden ze een uitgebreide online veiling, die meer dan €7,3 miljoen opbracht. Dat is de hoogste opbrengst van een online veiling van RM Sotheby’s tot op heden.

Zoals gewoonlijk heeft het gerenommeerde veilinghuis weer een verzameling van het beste dat de autowereld te bieden heeft bij elkaar gebracht. Ze hadden het op dat punt relatief makkelijk: er ging namelijk een complete collectie van een verzamelaar onder de hamer. Het betrof de Petitjean-collectie, die we al eerder bespraken. Aanvullend had het veilinghuis zelf ook nog een reeks aan bijzondere auto’s opgeduikeld. We zetten de tien auto’s die het meest opbrachten voor je op een rijtje.

10. Porsche 356 Speedster: €357.500

Het was leuk geweest als de auto voor €356.000 werd verkocht, maar de prijs viel nog net iets hoger uit. Voor dit bedrag heeft de eigenaar een van de meest iconische modellen van Porsche op de kop weten te tikken. Dit exemplaar stamt uit 1955 en werd destijds geleverd aan een Amerikaanse soldaat die in Duitsland gestationeerd was.

9. Lancia 037 Stradale: €451.000

Group B-rallyauto’s doen het doorgaans goed op veilingen. Dat bewijst deze Lancia 037 Stradale uit 1981 maar weer eens. Dit rode exemplaar, dat op het moment van de verkoop in België stond, is nummer 14 van de 207.

8. Lamborghini Countach LP400 S: €451.000

Eigenlijk moeten we spreken van een gedeelde achtste plaats. Deze Countach uit 1979 bracht namelijk precies evenveel op als de Lancia. We hebben te maken met een van de 50 exemplaren die er van de LP400 S gebouwd zijn. De auto maakte onderdeel uit van de Petitjean-collectie, waarin Lamborghini’s een prominente plaats innamen.

7. Aston Martin DB6 Volante: €627.000

De eerste en tevens laatste Britse auto uit deze top 10: een bijzonder stijvolle DB6 Volante uit 1967. De auto werd in 2007 gerestaureerd door Aston Martin Works en heeft sindsdien maar 800 km gereden. De vorige eigenaar heeft er dus vooral naar gekeken, in het gunstigste geval.

6. RUF CTR2 Sport: €682.000

Als je dacht dat de huidige GT2 RS een grote spoiler had, dan heb je deze RUF nog nooit gezien. Ondanks de komische proporties van de spoiler bracht de CTR2 genoeg op. De auto heeft deelgenomen aan diverse races, waaronder de Pikes Peak Hill Climb, maar is gewoon straatlegaal.

5. Porsche 904 GTS: €693.000

Porsche is goed vertegenwoordigd in deze top 10. De Porsche 904 GTS, die ongeveer gelijktijdig met de 911 het levenslicht zag, weeg slechts 655 kg. De auto is echter zijn gewicht in goud waard, zo blijkt uit de prijs.

4. Lamborghini Miura P400: €715.000

Op plaats vijf treffen we opnieuw een gele auto aan, maar deze is een stuk eleganter. Het gaat wederom om een Lamborghini aan uit de Petitjean-collectie. Het ontwerp van Gandini ziet er nog minstens zo fraai uit als in 1968, het jaar waarin de auto werd geproduceerd.

3. Mercedes 300 SL Roadster: €769.000

Het zal voor niemand een verrassing zijn om een 300 SL terug te zien in een lijstje als dit. Het gaat deze keer om een Roadster uit 1958. Het is een van de weinige exemplaren die af fabriek is geleverd met Rudge-velgen.

2. Bugatti Type 57 Cabriolet: €770.000

Net als 300 SL’s staan ook Bugatti’s garant voor een hoge opbrengst. Dit exemplaar uit 1939 is de enige vooroorloogse auto in dit overzicht. Dit specifiek exemplaar werd destijds op de Autosalon van Genève tentoongesteld.

1. Porsche 935: €1.320.000

In tegenstelling tot de nummer twee en drie is de nummer één wel een verrassing. Dit is namelijk geen iconische klassieker, maar een zeer recente auto. De Porsche 935 heeft 700 pk, werd gebouwd in een oplage van 77 stuks en koste nieuw ruim zeven ton. Mensen die naast het net grepen zijn echter bereid het dubbele te betalen, zo blijkt.

Foto’s: RM Sotheby’s