Deze 10 gave klassiekers zijn in juli op Nederlands kenteken gekomen

Opnieuw hebben verschillende mooie klassiekers de weg naar Nederland gevonden.

De tijd vliegt, het is ondertussen alweer september, maar toch willen we nog even terug naar de auto’s die in juli een nieuw kenteken van de RDW hebben ontvangen. Deze keer gericht op de klassiekerkentekens, dat waren er ruim 200. We zijn daarbij op zoek gegaan naar tien interessante exemplaren.

Alfa Romeo 1900 C Super Sprint

In het begin van de jaren ’50 kwam Alfa Romeo met de 1900 Coupé Super Sprint, waarbij de auto gepresenteerd werd als ‘de gezinsauto die races wint’. En dat klopte ook wel, dankzij overwinningen in bijvoorbeeld de Targa Florio en de Stella Alpina.

Foto: Classics & Exclusive

De 1900 C Super Sprint is tegenwoordig een echt verzamelaarsauto. Het was eigenlijk het laatste Alfa Romeo chassis dat door de bekende carrosseriebouwers van een mooi ontwerp werd voorzien. Denk bijvoorbeeld aan namen zoals Zagato, Ghia, Bertone en Touring.

Het groene exemplaar dat in juli op kenteken is gekomen, is afkomstig van Carrozzeria Touring. Enkele jaren geleden was de auto nog rood en kon het beter omschreven worden als een ‘barnfind’. Een zeer uitgebreide ‘nuts and bolts’-restauratie volgde, o.a. door het Nederlandse bedrijf Classic & Exclusive. Tegenwoordig is de auto donkergroen en nu dus klaar om de Nederlandse wegen mooier te maken.

ASA 1000 GT

Foto: Monaco Car Auctions

Aan het einde van de jaren ’50 wilde Enzo Ferrari een kleine en betaalbare GT gaat bouwen. Dit resulteerde in de ‘Mille’ die in 1961 op de Autosalon van Turijn door Bertone werd gepresenteerd. Een carrosserie ontworpen door Giorgetto Giugiaro, terwijl de techniek grotendeels afkomstig was van Ferrari. Enzo wilde de auto echter niet bouwen en daarom werd ASA opgericht, Autocostruzione Societa per Azione.

Op de autosalon van Turijn 1962 werd de ASA 1000 GT gepresenteerd, de uiteindelijke versie van de Mille. De wagen, met als bijnaam ‘Ferrarina’, had een 1.032 cc motor met een vermogen van 95 pk en een carrosserie van fiberglas. De auto werd helaas geen succes en uiteindelijk werden er minder dan 100 gebouwd.

Het exemplaar dat in juli op Nederlands kenteken verscheen, werd nieuw geleverd in Frankrijk en bleef ruim 50 jaar in het bezit van de eerste eigenaar. Met bijna 17.000 km op de teller en uitgevoerd in het rood met een ‘tabak’ interieur werd de auto in juni geveild in Monaco. Het resultaat was € 72.800, maar nog belangrijker is dat de auto dus een Nederlandse eigenaar heeft gevonden.

Aston Martin DB4

Foto: Bonhams

De DB4 werd gepresenteerd in oktober 1958 en het was de eerste Aston Martin met een ‘Superleggera’ carrosserie van Carrozzeria Touring. Het was ook de allereerste productieauto die binnen dertig seconden van 0 tot 100 mijl per uur (161 km/u) en terug naar 0 kon, mede dankzij schijfremmen.

De blauwe DB4 de in juli op kenteken is gekomen, betreft een ‘Series 3’ exemplaar. De auto verliet de fabriek op 22 juni 1961 in Caribbean Pearl met een donkerblauw interieur, met als bestemming Parijs, waar op 10 oktober 1961 het eerste kenteken werd toegekend.

In 1969 werd het originele motor vervangen door een ‘Special Series’ motor, afkomstig uit een gecrashte DB4 Series 5 Convertible. In 1970 werd de auto verkocht en kwam opnieuw in handen van een familie in Parijs, waar de auto nog ruim 50 jaar zou blijven.

Vorig jaar werd de auto in Brussels via Bonhams verkocht voor €362.250 en is nu dus in Nederlandse handen.

BMW 503 Cabriolet

Foto: RM Sotheby’s

De BMW 503 maakte samen met de BMW 507 haar debuut op de Frankfurt Motor Show van 1955. De auto had een 3.2 liter V8 met 140 pk en werd gebouwd van 1956 tot 1962.

Eén van de 78 ‘Series 1’ exemplaren is in juli op Nederlands kenteken gekomen. De auto verliet de fabriek in december 1956 in de kleur Steingrau en ging direct op de boot naar Amerika. De eerste eigenaar in California had de auto 25 jaar. De tweede eigenaar besloot de auto donkerrood te spuiten en verkocht ‘m uiteindelijk in 2017 aan een Nederlander. Een zeer uitgebreide restauratie volgde, waardoor de auto nu de kleur BMW Fjord Blue heeft.

Begin juli werd de auto van blauwe platen voorzien, maar dat was helaas van korte duur. De auto werd op 27 juli geveild via de RM Sotheby’s-veiling in Tegernsee en bracht daar €421.250 op. Een mooi bedrag voor de toenmalige eigenaar, maar helaas was de nieuwe eigenaar woonachtig in het buitenland, waardoor de auto ondertussen alweer geëxporteerd is.

Essex Phaeton

Foto: Bonhams (niet de auto in kwestie)

Een merk waarvan er maar 28 op Nederlands kenteken staan, maar wel allemaal bijna 100 jaar oud! De naam Essex ontstond in 1919 vanuit het automerk Hudson en was bedoeld voor kopers met een iets kleiner budget.

De auto die in juli geregistreerd werd kwam uit 1930, was een witte open versie en uitgevoerd met een 2.638 cc zescilinder die zo’n 60 pk leverde.

Ferrari 330 GT 2+2

Foto: Gallery Aaldering (niet de auto in kwestie)

Allestimenti 683. Oftewel productie order 683 van het model 330 GT 2+2. Over de eerste jaren van deze auto is niet veel bekend, maar in de jaren ’80 reed ze rond in Amerika, in het rood. In de jaren ’90 kwam ze in Duitsland terecht en daarna in Oostenrijk, waar ze onder andere verbleef in het Automobilmuseum Stainz. Rond 2013 volgde de verhuizing naar ons kikkerlandje en na een flinke restauratie is de auto nu blijkbaar in zo’n goede conditie dat er weer mee gereden kan worden. Misschien in het zilvergrijs, zoals de auto lange tijd is geweest, of misschien in het groen, zoals de RDW registratie doet vermoeden.

Iso Rivolta IR 300

Foto: Carrosso

Iso is een Italiaanse autofabrikant die werd opgericht door Renzo Rivolta. Hoewel men begon met de productie van koelkasten volgden daarna scooters, motoren en kleine auto’s, waaronder de bekende Isetta. Vanaf het begin van de jaren ’60 ging men luxe en sportieve auto’s maken, waarbij men een Italiaans ontwerp combineerde met krachtige en relatief betrouwbare Amerikaanse V8-motoren.

Het eerste model was de Iso Rivolta IR 300, geproduceerd tussen 1962 en 1970. Een coupé ontworpen door Bertone en uitgerust met een V8 uit de Chevrolet Corvette, waarbij 300 refereerde aan het aantal paardenkrachten.

De auto die in juli geregistreerd is, heeft het oude kenteken uit begin 1967 gekregen. Het betreft dus een origineel in Nederland geleverde auto die nu dus terug is op de originele platen!

Maserati 3500 GT

Foto: Gallery Aaldering (niet de auto in kwestie)

In juli verschenen niet één maar twee Maserati 3500 GT’s op een vers Nederlands kenteken. Eén daarvan betreft een grijze 3500 GT Vignale Spider die de fabriek op 14 januari 1963 verliet in Bianco met een Blu interieur. Een zeer zeldzaam model waarvan er slechts 242 gebouwd zijn!

Rolls-Royce Phantom III Saloon

Foto: RM Sotheby’s

Opnieuw een imposante auto die in juli op kenteken is verschenen: een Rolls-Royce Phantom III met een carrosserie van Barker. De auto werd op 29 januari 1937 geleverd aan Commodore Louis D. Beaumont, een Amerikaan die woonde in Cap d’Antibes in Frankrijk. Twee jaar later ging de auto met de boot naar de Verenigde Staten, waar ze ruim 50 jaar zou blijven. In 1995 werd de auto onderdeel van een grote collectie die eerder dit jaar in Parijs onder de noemer van de ‘Timeless Collection’ geveild werd. De Rolls-Royce bracht daar € 143.750 op.

Studebaker Big Six Touring Car

De oudste auto die in juli op Nederlands kenteken is gekomen, komt uit 1922. Het betreft een Studebaker Big Six, de grootste en meest luxe auto van het merk Studebaker, dat al in 1902 een EV had en pas twee jaar later met een benzinemotor kwam.

Toch lijkt het desbetreffende exemplaar eerder op een ‘Small Six’. De Big Six zou immers een zescilinder met 5.798 cc moeten hebben, maar bij de RDW registratie bleven ze op 3.394 cc steken. Blijkbaar is de auto nu dus uitgevoerd met een andere en kleinere motor.