Een Mercedes van 4.155 kg op Nederlands kenteken!

Ook bij de RDW krijgen ze te maken met overgewicht en dan hebben we het zelfs over ‘gewone’ personenauto’s.

In de twee vorige RDW artikelen hebben we gekeken naar de Italiaanse en Engelse auto’s die in juli op kenteken zijn gekomen. Deze keer is Duitsland aan de beurt, met opnieuw wat leuke en interessante auto’s. Inclusief wat zwaar materiaal.

Audi

In de maand juli werden ruim 2.800 Audi’s voorzien van een nieuw Nederlands kenteken. Bij bijna 900 stuks ging het om volledig nieuwe auto’s, maar dat betekent dus ook dat zo’n 1.900 exemplaren (ruim het dubbele!) via de import naar Nederland zijn gekomen.

De meest opvallende Audi is een A8 met een geregistreerde catalogusprijs van €611.751. Het is opnieuw een gepantserde A8 L Security, die zagen we in juni ook al voorbijkomen. De vierliter achtcilinder perst er 571 pk uit, maar die is wel nodig om het enorme gewicht van 3.850 kg goed in beweging te krijgen.

Voor de liefhebbers van sportieve Audi’s is het natuurlijk altijd leuk om te horen dat een aantal exemplaren van de R8 op kenteken zijn gekomen. Vier stuks in de maand juli, drie coupés (allemaal in het grijs) en één Spyder.

Eén van de deze exemplaren heeft wel een bijzonder hoge geregistreerde catalogusprijs: €575.310. Tjakka! Een verklaring voor die hoge prijs? Het is een R8 RWD GT, de uitzwaaiversie van de R8. Achterwielaandrijving, 620 pk en een oplage van slechts 333 stuks. Een bijzondere auto dus, kijk anders gerust nog een keer naar onze rijtest van een tijdje geleden. Mocht je trouwens interesse hebben, de auto staat te koop bij Gräper Automotive voor een prijs van 4 ton. En dat krijg je zelfs nog een 50 euro terug.

Tenslotte nog één andere opvallende Audi, een RS Q8 met een geregistreerde catalogusprijs van €451.878. Opvallender is eigenlijk het vermogen, 588 kW, dus 800 pk. Het zal dus waarschijnlijk gaan om een RS Q8 ABT Signature Edition.

BMW

Ook BMW’s werden in juli in groten getale op kenteken gezet: ruim 3.200 exemplaren waarvan bijna de helft volledig nieuw. Zaten er nog noemenswaardige exemplaren bij? Even liet een M1 de hartslag wat sneller kloppen, maar het bleek helaas om een BMW 1M te gaan.

Wel zagen we bijvoorbeeld het eerste exemplaar van de nieuwe BMW M4 CS op gele platen verschijnen. Met 550 pk en 650 Nm een pittige bak, maar zoals eerder al aangegeven ook met een pittig prijskaartje pittig prijskaartje. Dit verhaal komt overeen met de RDW registratie: €221.531!

Is dit ook de duurste die op kenteken verschenen is? Nee, dat is een X6 M Competition met een prijskaartje van €292.680. Op een mooie tweede plek staat een auto die ook wel even genoemd mag worden: een Alpina XB7 die tot € 291.427 komt.

Mercedes-Benz

Natuurlijk kijken we ook nog even naar de RDW registraties van Mercedes. Bijna 2.300 nieuwe kentekens, waarvan er ruim 700 naar volledig nieuwe auto’s gingen.

Op zoek naar interessante exemplaren valt de codering ‘680’ altijd wel op. Het doet denken aan de machtige V12 in combinatie met Maybach. Tegenwoordig is dat echter niet meer van toepassing. Zo werd in juli de eerste Maybach EQS 680 geregistreerd. Geen V12 dus, maar gewoon een EV. Nou ja, gewoon. Gewoon is natuurlijk niet van toepassing op een Maybach. Heel veel luxe, 658 pk en 950 Nm koppel, dus alles behalve gewoon. Maar daar betaal je ook voor, €299.583 in dit geval.

Werden er dan toch nog Mercedessen met een V12 geregistreerd? Jazeker, een CL 600 uit 2001, een S 600 uit 2007, een S 600 Lang uit 2006 en tenslotte een gloednieuwe Maybach S 680. Deze laatste is trouwens geen gewone. Ondanks dat er een redelijk normale catalogusprijs is vermeld (€325.130) laat het enorme gewicht van 4.155 kg zien dat het om een gepantserde Maybach S 680 Guard gaat. Het gewicht is bijna verdubbeld ten opzichte van een normale S 680, met het genoemde prijskaartje mag je dat waarschijnlijk ook wel doen.

Om nog een paar andere Mercedes types in het zonnetje te zetten, wat dacht je bijvoorbeeld van een SL 63 AMG uit 2023 met een genoteerde prijs van € 410.256, daarbij zal het vast om een speciale uitvoering gaan. Ook werden er zo’n 16 stuks geregistreerd van de machtige G 63. Mocht je deze nog niet indrukwekkend genoeg vinden, er is ook een G 500 4×42 op kenteken verschenen. Altijd handig zo’n auto, bijvoorbeeld in de P.C. Hooftstraat, daar zal die wel indruk maken.

Porsche

De mooiste Porsche die in juli op kenteken is gezet, is al met prachtige foto’s verschenen op Autoblog Spots: een fantastische Carrera GT in het geel! De Carrera GT behoeft natuurlijk geen verdere uitleg, maar lees anders gerust nog een keer de special door.

Dit specifieke exemplaar is nummer 1182 van de 1270 die uiteindelijk gebouwd zijn. De auto is nieuw geleverd in Duitsland in de kleur Fayence Yellow. Slechts 89 exemplaren zijn in deze kleur geleverd, extra speciaal dus.

Naast deze Carrera GT zijn nog ruim 400 andere Porsches voorzien van een nieuw Nederlands kenteken. De Cayenne neemt hierbij de helft voor haar rekening, maar ook de 911 doet het erg goed met bijna 100 exemplaren.

Een paar bijzondere exemplaren pikken we er nog even tussenuit: een groene 718 Cayman GT4 RS, een grijze 718 Spyder RS, een witte 911 GT2 RS (2010), een zwarte 911 GT3 RS (2016), een blauwe 911 S/T en een gele 911 Sport Classic (die wel als grijs staat geregistreerd). Met andere woorden, het Nederlandse wagenpark is opnieuw een stukje mooier geworden!

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen

