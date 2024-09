Grootste Lamborghini-dealer ter wereld is giga

Een gemiddeld okkaziepaleis is er niets bij, dit is de grootste Lamborghini-dealer in de wereld.

In de Verenigde Staten zeggen ze vaak go big or go home. Dat gezegd is zeker van toepassing met deze gloednieuwe dealer van het Italiaanse merk Lamborghini. Hoewel het portfolio slechts bestaat uit drie modellen (Urus, Temerario, Revuelto) is de oppervlakte gigantisch. Eigenlijk slaat het nergens op.

Texas

Aan de andere kant: met alle bestaande modellen van het merk én het personalisatie-pogramma Ad Personam kun je behoorlijk wat ruimte vullen. In 2017 opende Lamborghini de destijds grootste dealer in Dubai met een oppervlakte van 1.700 vierkante meter. Deze nieuwe showroom gaat nog een stapje verder met in totaal 3.716 vierkante meter aan Lamborghini goodness. De showroom is zo groot als Texas zelf, grapt het merk.

Het gigantische pand staat in San Antonio in de Amerikaanse staat Texas. De Verenigde Staten is gegroeid tot dé belangrijkste markt van het Italiaanse merk. Niet gek dat Lambo dan ook groots investeert in het land door bijvoorbeeld dit soort achterlijk grote showrooms te bouwen. Over de top, daar houden de Amerikanen én Lamborghini-klanten wel van.

Dit is tevens één van de eerste dealers waar je de kakelverse Temerario kunt bestellen. De opvolger van de Huracán werd enkele weken geleden in Californië aan de wereld gepresenteerd.

Naast auto’s en het personaliseren ervan kun je ook bij de dealer terecht om merchandise en kleding van Lamborghini te scoren. De grootste Lamborghini-dealer ter wereld in San Antonio is de vierde dealer van het merk in Texas. Inmiddels telt Lamborghini al 50 dealers in Amerika.

Waar luxemerken het wereldwijd vrij moeilijk hebben momenteel, lachen ze zich bij Lamborghini in het vuistje. Het merk verkocht in de eerste zes maanden van dit jaar 4,1 procent meer auto’s in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. De VS is de best verkopende markt, met 1.637 verkochte auto’s. Met deze nieuwe dealer trapt het merk het gaspedaal nog dieper in, hopende op nog meer verkopen. Met de gloednieuwe Revuelto en Temerario moet dat vast lukken.