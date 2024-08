Na 11 jaar een tweede Aston Martin V12 Zagato op gele platen!

Een naam die we graag in combinatie met Aston Martin zien: Zagato. Nederland is nu weer een bijzonder exemplaar rijker.

Jazeker, er is weer een Aston Martin V12 Zagato op Nederlands kenteken gekomen! De V12 Zagato werd in 2011 gepresenteerd tijdens het concours van Villa d’Este, waar men direct de Concorso d’Eleganza Design Award for Concept Cars & Prototypes in ontvangst mocht nemen. Het model was gemaakt om de 50ste verjaardag van de iconische DB4 Zagato te vieren. De basis was de V12 Vantage, waarbij elk exemplaar met de hand in het hoofdkwartier in Gaydon werd gebouwd en waarbij de carrosserie bestond uit aluminium en carbon.

Slechts 65 exemplaren werden er uiteindelijk gemaakt, maar de auto die in juli het Nederlandse kenteken in ontvangst mocht nemen is een hele bijzondere. Het is namelijk ‘Nummer 1’! Nieuw geleverd in Zwitserland in de prachtige kleur Alloro Green, met een tweekleurig interieur in Sahara Tan en Arctic Blue. De auto werd in 2019 geveild bij RM Sotheby’s met slechts 275 km op de klok, maar werd toen niet verkocht. In januari van dit jaar werd een nieuwe poging gedaan, nu met 1.228 km op de klok en een Duitse registratie, en nu was er wel een koper, die er uiteindelijk € 455.000 voor betaalde. Dat is minder dan de originele prijs, want de geregistreerde catalogusprijs bij de RDW is namelijk €612.592.

Foto: RM Sotheby’s

Hiermee is dus een tweede V12 Zagato op Nederlandse platen verschenen. De eerste staat al sinds nieuw (2013) op Nederlands kenteken. Dat exemplaar, uitgevoerd in Carbon Black, heeft nummer 077 en dat is eigenlijk wel apart, aangezien er maar 65 van gebouwd zijn. Het originele plan was echter om een oplage van 150 stuks te realiseren, dus mogelijk kon men bij de koop een nummertje reserveren. In dit geval was het een verwijzing naar de Aston Martin One-77. Mocht je trouwens interesse hebben in deze V12 Zagato, ze staat op dit moment te koop voor €475.000.

Aston Martin DB12 Volante

We kijken direct even naar de andere Aston Martins die in juli op Nederlands kenteken zijn verschenen. Dat waren er 18, waarvan er maar één fonkelnieuw was, een groene DB12 Volante met een geregistreerde catalogusprijs van €382.640.

Je zou eigenlijk verwachten dat er wel meer nieuwe Aston Martins verkocht zouden worden in Nederland. In 2023 produceerde Aston Martin namelijk 6.620 auto’s, waarvan er 27 in Nederland verkocht werden. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Ferrari: 13.633 auto’s in totaal, waarvan 83 in Nederland. Wel iets beter dus dan Aston Martin.

DBS Superleggera

Foto: Ruud van den Beld

Gelukkig zijn er nog wel behoorlijk wat ‘tweedehands’ Aston Martins die naar Nederland komen, in juli dus zeventien stuks. Naast de V12 Zagato gaat het bijvoorbeeld om drie prachtige klassiekers, een DB4 en twee DB5’s.

Uit het eerste decennium van deze eeuw komen we een DB9 Volante en een DBS tegen, beiden in het zwart en beiden uit 2008. Iets nieuwer zijn een DBS Volante uit 2010 en een Vanquish Volante uit 2014, beiden in het grijs.

De meeste krachtige Aston’s die in juli op kenteken zijn gezet, hebben de naam DBS Superleggera. Het gaat daarbij om een grijze coupé uit 2020 en een groene ‘Volante’ uit april 2024.

Je zou misschien verwachten dat deze twee auto’s ook het meest prijzig zijn als je kijkt naar de geregistreerde nieuwprijs, maar dat is niet het geval. Deze maand gaat de eer bij Aston Martin naar een Vantage Roadster uit 2023 die is uitgevoerd met de V12. Het prijskaartje toont een indrukwekkend bedrag van €485.821.

Om af te sluiten nog even de andere exemplaren die op kenteken zijn verschenen: een groene DB11 Volante uit 2019, een witte DB12 uit 2023, een grijze DBX uit 2021, een groene DBX 707 uit 2023 en tenslotte tweemaal een Vantage (V8) uit 2021, in het zwart en in het grijs.

Bentley

Vanuit de fabrieken van Bentley zijn in juli twee exemplaren kakelvers op Nederlands kenteken gezet: een Continental GT V8 Azure en een Continental GTC V8 S.

Via de import werden vervolgens nog twaalf Bentleys van een nieuw Nederlands kenteken voorzien. Twee kregen een klassiekerkenteken, namelijk een Mark VI uit 1948 en een sjieke R-Type Continental uit 1952. Wat verder nog opviel was een blauwe Azure uit 2007, toen was een 6.8 liter V12 nog ‘gewoon’.

En om zeker niet te vergeten: een groene Continental GTC Speed uit februari 2024, uitgevoerd met een 6 liter V12 die er 660 pk uitperst. Het prijskaartje? €448.759!

Land Rover

Foto: Outland Outstanding Land Rovers

In juli werden 541 Land Rovers – bij de RDW soms ook genoteerd als Jaguar Land Rover – voorzien van een nieuw Nederlands kenteken. Bij bijna de helft daarvan ging het om volledig nieuwe auto’s.

Om er even een paar bijzonderheden uit te pikken: tweemaal werd een Range Rover P615 SV op kenteken gezet, met 615 PK toch best indrukwekkend. Nog iets meer vermogen heeft de Range Rover Sport P635 SV Edition One met, je raadt het al, 635 PK. Daarvan verschenen er drie op kenteken. Prijzig zijn deze allemaal, ze hebben een nieuwprijs van ongeveer 3 ton.

Lotus

Elf nieuwe Lotussen verschenen in juli op kenteken, een Emira, een Emeya en negen Eletre’s. Vanuit de import was het komkommertijd, met alleen een blauwe Elan Plus 2 uit 1974 en een blauwe Elise R uit 2005.

McLaren Artura Spider

Twee McLarens warden in juli voorzien van nieuwe gele platen en beiden kwamen rechtstreeks uit de fabriek. Naast een witte 750S Spider gaat het om de allereerste Artura Spider op gele platen. Een mooie zescilinder hybride met twee turbo’s, die er 690 pk en 719 Nm uit kan persen. En dat bij een gewicht van 1.457 kg, zeker niet verkeerd voor een open variant die slechts 61 kilo zwaarder is dan de dichte versie. En het prijskaartje van dit exemplaar? €366.690, ruim een ton goedkoper dan de 750S Spider die geregistreerd werd.

Morgan

Op 1 augustus stonden er 743 Morgan’s op kenteken. Van de Plus Four (nee, niet de +4, maar de Plus Four) zijn dat er ondertussen 26. Twee daarvan zijn er in juli op kenteken gezet, beiden fonkelnieuw. De ene in het groen, de ander in het grijs. Het gaat trouwens nog niet om de facelift, daar moeten we nog even op wachten.

Rolls-Royce

Als laatste kijken we nog even naar Rolls-Royce. Daarvan kon de RDW twee volledig nieuwe exemplaren registeren, beiden van het type Spectre. Daarmee komt het aantal Spectres op gele platen al op 18 stuks te staan, toch niet gek voor een auto van ongeveer een half miljoen euro!

Ook konden ze bij de RDW drie Rolls-Royces voorzien van een klassiekerkenteken: een statige Phantom III Saloon uit 1937 (uitgerust met een 7.3 liter V12!), een Silver Cloud uit 1958 en een Silver Shadow uit 1974.

Hier bleef het nog niet bij, want er waren nog drie andere Rolls-Royces die in juli een nieuw kenteken in ontvangst mochten nemen: een blauwe Silver Shadow uit 1980, een rode Silver Spur uit 1982 en een gele Corniche uit 1983. En nu je toch het woord ‘geel’ leest: van de 1.547 Rolls-Royces op Nederlands kenteken hebben 26 exemplaren van de RDW de kleurbenaming ‘geel’ gekregen.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen

Meer lezen? Bekijk ook het eerdere artikel over de Italiaanse auto’s die afgelopen maand op kenteken verschenen!