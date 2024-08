Deze Italiaanse raspaardjes verschenen in juli op kenteken

Niet alleen Purosangues en Roma Spiders, maar ook andere leuke modellen, waaronder wat auto’s met heimwee naar Nederland.

Begin deze maand konden jullie al lezen over de autoverkopen van juli, maar daarbij gaat het alleen over volledig nieuwe auto’s. Vanuit het buitenland zijn ook veel auto’s naar Nederland gekomen, inclusief een aantal mooie en interessante Italiaanse schoonheden.

Purosangue

Ferrari’s gaan als warme broodjes, ook in Nederland. Zo zijn er al negen Purosangues vers vanuit de fabriek op Nederlandse platen gezet, maar in juli zagen we (naast één verse) ook de eerste twee exemplaren vanuit de import verschijnen. Eentje daarvan, een lichtgrijs exemplaar, is in november 2023 wel via Kroymans nieuw geleverd, maar is dus via een kleine omweg in het buitenland nu toch op gele platen gekomen. De tweede is een groen exemplaar dat in februari voor het eerst geregistreerd werd in een ander land en nu naar ons kikkerlandje is gekomen.

Roma

Naast een volledig nieuwe Purosangue zijn er elf andere Ferrari’s geweest die rechtstreeks vanuit Maranello naar Nederland zijn getransporteerd. De 296 is duidelijk het populairst met zes exemplaren, waarvan er maar één een vast dak heeft.

En de andere vijf dan? Een rode F8 Spider, een zwarte SF90 Stradale en drie Roma’s, waarvan twee Spiders. In december 2020 verschenen de eerste Roma’s op Nederlands kenteken, maar ondertussen staat de teller al op 72 exemplaren, waarvan 9 Spiders. De geregistreerde catalogusprijs start bij ruim 2,5 ton voor de goedkoopste coupé, tot bijna 4,5 ton voor de duurste Spider.

208 GTB Turbo

Foto: een andere GTS Turbo ter illustratie, gespot door @bartsmid

We weten in Nederland heel goed dat belastingregels invloed hebben op de autoverkopen. Van een lagere bijtelling voor hybride of elektrische auto’s tot een hogere motorrijtuigenbelasting voor diesels, we kennen het allemaal.

In Italië besloot men in jaren ’70 dat het BTW percentage op luxe goederen van 18% naar 38% moest gaan. Dat gold ook voor auto’s met een cilinderinhoud van meer dan twee liter, dus ook voor alle Ferrari’s. Daar was Enzo niet zo blij mee en daarom besloot hij om voor de Italiaanse markt ook een speciale versie te maken met net iets minder dan twee liter.

Dit resulteerde in 1975 in de Dino 208 GT4, een afgeslankte versie van de Dino 308 GT4. Later volgden de 208 GTB (Berlinetta) en de 208 GTS (Spider/Targa) als afgeslankte versies van de 308 GTB en 308 GTS.

Het vermogen van de 208 GTB/GTS was met 155 pk erg beperkt, waardoor men in 1982 met een Turbo versie kwam, de 208 GTB Turbo en de 208 GTS Turbo. Toen de Ferrari 308-serie in 1985 werd opgevolgd door de 328-serie, kwam ook daarvan een twee liter versie, deze keer met de namen GTB Turbo en GTS Turbo. Daarna verdween de desbetreffende Italiaanse wet en waren de 2-liter versies niet meer nodig.

Hoewel deze types alleen voor de Italiaanse markt zijn gemaakt, zijn verschillende exemplaren ondertussen naar Nederland gekomen. Ook in juli kwam er eentje naar Nederland, volgens de RDW een rode “208 2.0 GTS TURBO” uit 1986. Maar de RDW is bij de naamgeving niet helemaal duidelijk geweest, het gaat namelijk niet om een 208 GTS Turbo, maar om een GTS Turbo, dus met het uiterlijk van de 328-serie.

Om tenslotte nog even te kijken naar de andere twee-liter Ferrari’s op Nederlands kenteken: 12x Dino 208 GT4, 2x 208 GTB, 3x 208 GTS, 6x 208 GTB Turbo, 3x GTB Turbo en 5x GTS Turbo.

Overige geïmporteerde Ferrari’s

Naast de genoemde GTS Turbo en de twee Purosangues zijn er 19 andere Ferrari’s via de import op een nieuw Nederlands kenteken gekomen.

Bij de V8’s zien we een rode 308 GTB QV uit 1985, een rode 328 GTS uit 1986 (die helaas direct weer geëxporteerd is), een gele 355 Berlinetta uit 1998 en drie 488 Spiders. Plus nog een zwarte California uit 2010 en een groene Portofino M uit 2021.

Twee V6-jes zijn er ook op kenteken gezet, namelijk een zwarte 296 GTB en een rode 296 GTS.

Voor de liefhebbers van de klassieke Ferrari twaalfcilinders: er is een groene Ferrari 330 GT 2+2 uit 1967 op kenteken gezet, maar daar komen we later nog een keer op terug. Iets moderner zijn twee Testarossa’s, hoewel men bij de RDW denkt dat ‘Testarosso’ blijkbaar ook een type is. Zucht.

Daar blijft het niet bij qua V12’s. Ook konden we een rode 599 GTB Fiorano, een zwarte 612 Scaglietti, een grijze GTC4Lusso en drie exemplaren uit de 812-serie verwelkomen: een rode 812 Superfast, een ‘Rosso Magma’ 812 GTS (zie boven) en een zwarte 812 GTS.

Ferrari’s met heimwee

Af en toe komen we wat Ferrari’s met heimwee naar Nederland tegen. Dus auto’s die ooit op Nederlands kenteken hebben gestaan, vervolgens vertrokken naar het buitenland, maar na enige tijd terug naar Nederland zijn gekomen. Indien mogelijk krijgt de auto dan hetzelfde kenteken als voorheen. Soms met een nieuwe ‘datum eerste tenaamstelling in Nederland’, soms met de oude, afhankelijk van of men dat terug kan vinden of niet.

In juli waren er drie Ferrari’s met heimwee. De eerste is een rode 458 Spider uit 2015 die in december 2016 op Nederlandse platen kwam. In januari van dit jaar werd de auto geëxporteerd, maar na een half jaartje is de auto toch weer teruggekeerd naar ons kleine landje.

De tweede was een zeldzame Superamerica, de open variant van de 575 Maranello waarvan er maar 559 zijn gebouwd. Dit zwarte exemplaar uit 2005 werd in januari 2008 op gele platen geregistreerd, maar vertrok in oktober 2013 naar het buitenland. Gelukkig is de auto recent weer op gele platen gezet en daarmee staan er nu 10 Superamerica’s op Nederlands kenteken.

De derde is ook een bijzonder model, een 430 Scuderia. Hiervan zijn ongeveer 2.500 stuks geproduceerd, waarvan er nu 38 op gele platen staan. Dit specifieke exemplaar in Bianco Avus werd in 2008 nieuw geleverd door Kroymans en werd redelijk snel daarna op gele platen gezet. Rond 2013 verdween de auto echter naar het buitenland. Gelukkig is de auto nu dus weer terug in Nederland!

Lamborghini

Voor Lamborghini was de maand juli redelijk rustig. Twee volledig nieuwe exemplaren werden geregistreerd, een zwarte Urus S en een groene Urus Performante.

Via de import kwamen ook verschillende exemplaren van de Urus naar Nederland: een zwarte ‘normale’ Urus, een grijze Urus S en een Urus S in het rood. Dit is een kleur die je trouwens niet veel op de Urus ziet, want van de 238 exemplaren op Nederlands kenteken zijn er slechts 9 in het rood uitgevoerd.

Foto credit: Top Auto’s

Verder zagen we een gele Gallardo (5.0) uit 2004 verschijnen en driemaal een Huracán: een grijze EVO, een lichtblauwe EVO Spyder en een grijze LP610-4.

Maserati

In juli werden 30 Maserati’s voorzien van een nieuw Nederlands kenteken, waaronder twee MC20’s: een zwarte coupé uit 2012 en een splinternieuwe ‘Cielo’ in het grijs.

Vers vanuit de fabriek werden ook twee GranTurismo Folgore’s geregistreerd. Niet met een zes of achtcilinder, maar volledig elektrisch dus. Met 750 PK, dat dan wel weer.

En natuurlijk voor de klassiekerliefhebbers: twee Maserati 3500 GT’s werden in juli op kenteken gezet! Aangezien die wel wat meer aandacht verdienen, komen we daar op een later moment op terug.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen

Credit headerfoto: @Onecarlife op Instagram