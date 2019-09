Deze 10 luxe bakken kosten mínder dan de nieuwste iPhone

Onderhoud aan een iPhone is wel goedkoper, schatten wij zo in...

Deze week is de IAA van start gegaan. De Duitse beurs staat traditioneel weer bol van het (met name Duitse) autonieuws. Als je zin hebt in een stevige wandeling, veel auto’s en uitstekende broodjes worst: ga er naartoe! Maar de IAA was niet het enige evenement. Er was ook een Apple Event in Cupertino met de onthulling van de nieuwe iPhones: de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max. Onze collega’s van Apparata @robertkroes en @yannickspinner hebben er alles over geschreven.

Traditioneel zijn iPhones vrij prijzig (en voer voor geslaagde grappen). Dat is eigenlijk altijd zo geweest, maar de laatste jaren zijn de prijzen wel érg stevig voor een telefoon. Nu kunnen we een boom opzetten of het nu ‘slechts’ een telefoon is, daar iedereen er minimaal 6 uur per dag naar staat te kijken en werkelijk alles met dat ding doet. Wat we ook kunnen doen is ouderwets over auto’s kletsen en kijken welke gave auto’s je kan kopen voor de duurste iPhone. Natuurlijk, het zijn geen verstandige auto’s, maar voor het geld van een telefoon heb je dus een volwaardig én leuke auto.

De duurste iPhone is de iPhone 11 Pro Max met 512 GB geheugen. Voor deze telefoon ben je 1.659 euro kwijt. Ja, je leest het goed: 1.659 euro. Dan kun je beter een van deze 10 kopen:

Kia Magentis

€ 1.650

2006

249.253 km

De Kia Magentis is het zustermodel van de Hyundai Sonata. Het is een klassieke luxe huurauto. Een plastic interieur, Mercedes-esque looks, lekker veel chroom en een algeheel gebrek aan verfijning. Aan de andere kant zit bij deze Magentis alles erop wat je wil op een luxe limo. Airco, automaat, een V6 motor en ‘hout’-afwerking. Het zijn zeker geen sexy auto’s waarvan je een poster kocht om boven je bed te hangen, maar ze zijn in technisch opzicht nog niet eens zo heel slecht.

Peugeot 607 Pack 3.0 V6 Automaat

€ 1.650

2004

256.926 km

Met de 607 probeerde Peugeot andermaal nog één keer door te breken in het luxe E-segment. Dat lukte niet helemaal. Niet dat de auto faliekant faalde of een enorme verkoopflop was, overigens. Het was meer dat met de Audi A6 (C6), BMW 5 Serie (E60) en Mercedes-Benz E-Klasse (W211) zulke enorme stappen hadden gezet dat de 607 vrij snel verouderd was. Dat kunnen we niet zeggen over de lijnvoering, want het model komt nog steeds fris over. Dit is het ultieme topmodel, met leer, automaat, climate control, goede stereo en een 2.9 liter V6. Deze is gekoppeld aan een ‘System Porsche’ transmissie, maar vestig je hoop niet op die naam, want de viertraps automaat is traag. Aan de andere kant, dat past ook wel bij het karakter van deze Berline.

Ford Cougar 2.5 V6 24v

€ 1.550

1999

263.737 km

Volgens diverse zoekmachines zijn er heel erg veel mensen op zoek naar een Cougar. Of ze ook deze Cougar bedoelen weten we niet, maar het lijkt ons van wel. Ondanks de respectabele leeftijd, ziet deze Cougar er nog altijd erg fraai uit. Ook kun je deze Cougar verleiden tot een robbertje stoeien. Of eigenlijk andersom, deze Cougar verleidt jou. De V6 is met 170 pk niet onderbemeten, maar USP is toch het onderstel van deze Cougar. Het klinkt goed, het ziet er goed uit, alhoewel van binnen kunt zien dat de Cougar al wat ouder is. Niet getreurd, iedereen kijkt naar die frisse snoet.

Opel Signum 2.0 Turbo

€ 1.650

2005

285.007 km

Soms moet je gewoon proberen een niche te bedenken. Opel deed dat met de Signum. Het was een Opel die stond op het Epsilon-platform van GM, waar ook de Opel Vectra op staat. Sterker nog, de auto is eigenlijk gewoon een Vectra. De Signum is vooral handig als je twee boomlange pubers hebt die nog mee op vakantie gaan. De ruimte achterin is namelijk immens. Het rijdt verder als een Vectra (gewoon prima, niet bijzonder), maar dan met veel meer beenruimte achterin. Deze Signum kan wel wat liefde gebruiken, maar hey: je krijg een ruime Duitse auto voor de prijs van een in China gebouwde Amerikaanse telefoon.

Chrysler Sebring

€ 1.650

2001

155.407 km

Deze Chrysler zou je er bijna sowieso voor de lol bijkopen. Je huidige smartphone kan nog met gemak een jaar of twee mee. Dan kun je altijd nog upgraden. Dit is ongeveer de meest perfecte auto voor erbij. Net als de Kia Magentis is dit ook een populaire huurauto geweest. Er is nul raffinement aanwezig, maar je hebt een zescilinder, leer, airco en een automaat. Die laatste moet je even nalaten kijken, want volgens de adverteerder is ‘ie niet perfect meer. Het rijdt een beetje als een boot, net als diens grote concurrent, de Saab 9-3 Cabrio. Maar zo moet je ‘m ook gebruiken. Lekker rondtoeren met mooi weer. Je hebt net zoveel lol in deze Sebring Cabrio als in een splinternieuwe cabrio. Huren is duurder.

Jaguar S-Type Sport 3.0 V6

€ 1.650

2001

293.367 km

De Jaguar S-Type is een auto die je altijd tegenkomt als je op zoek gaat naar een luxe auto met veel vermogen. Ze staan allemaal voor dumpprijzen online, lijkt het wel. Is dat terecht? Nou, nee: want een 5 Serie van de E39 generatie is vaak minimaal twee keer duurder. De S-Type rijdt minimaal net zo goed. Jazeker, het chassis bood een buitengewoon goede combinatie tussen sportiviteit en comfort. De 3.0 motor heeft serieus wat pit, zeker bovenin. Deze uitvoering is een zogenaamde ‘Sport’, met glasgrille en strips in carrosseriekleur in plaats van chroom. Ook bijzonder: deze S-Type heeft een handbak!

Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.2 JTS Distinctive

€ 1.650

2008

185.000 km

Jazeker, ook de Alfa Romeo 159 begint serieus goedkoop te worden. Deze auto roept een beetje een déjà vu gevoel op. Een grijze 159 Sportwagon met een beetje schade voor weinig geld… Gelukkig weten we dat je daar nog best wat van kan maken, houd de volgende aflevering van Autoblog Garage dan ook goed in de gaten! Bij deze valt op dat er geen lichtmetalen velgen opzitten, dat is wel jammer. Mocht je deze 159 kopen en nog mooie wielen zoeken, hier achter het redactiekantoor liggen nog wel een paar setjes originele Alfa-velgen.

Mazda Xedos 9

€ 1.650

2001

299.182 km

Zo op het eerste gezicht lijkt deze Mazda Xedos 9 best veel op een Kia Magentis. Kleine V6, voorwielaandrijving, Aziatisch. Maar er zijn echt wel wat verschillen. De Xedos 9 was serieus een goede auto in zijn tijd, zij het een erg anonieme. Xedos was een soort pseudo-luxe merk van Mazda wat nooit helemaal uit de verf is gekomen. Aan de uitrusting lag het niet, want standaard waren ze erg compleet. Dit exemplaar heeft alles wat je redelijkerwijs kon wensen in die tijd. Ja, hij heeft bijna 3 ton gelopen, maar dat deert niet als de kilometerstand klopt en de auto tijdig onderhoud heeft gehad. Deze Xedos gaat sowieso langer mee dan je volgende iPhone.

Subaru Forester S Turbo

€ 1.650

2000

314.581 km

Dit is een van de leukste combinaties in autoland. De Forester was een briljante auto qua hetgeen deze moest doen. Je had de voordelen van een SUV gecombineerd met de voordelen van een stationwagon. Het valt echter niet goed te praten dat het design echt slaapverwekkend is. Het is zo’n duf apparaat om te zien. Ook in S Turbo trim ziet het er absoluut niet uit, zeker niet met de stickers van dit exemplaar. Wel leuk: deze auto heeft de aandrijflijn van de Subaru Impreza GT Turbo, zij het met iets minder vermogen. Nu is meer kracht extraheren bij een Japans turboblok vrij eenvoudig te realiseren. Een geinige en verrassende sleeper met een serieus drankprobleem, vandaar de LPG installatie.

Renault Vel Satis

€ 1.650

2003

184.150 km

De Renault Vel Satis was eigenlijk kansloos vanaf de introductie. De auto zag eruit als een Peugeot 307-concurrent, maar moest met de 607 concurreren die je hier boven ziet. De betrouwbaarheid liet destijds behoorlijk wat te wensen over. Aan de andere kant, dit exemplaar is nu 16 jaar oud en heeft nog geen twee ton gelopen. Als het onderhoud goed is uitgevoerd, kun je van deze Vel Satis nog jarenlang plezier van hebben. Er staan ook versies met de 3.5 V6 te koop, maar er valt ook wat te zeggen voor deze. De 2.0T is een prima motortje en echt scheuren wil je toch niet met de veel te sterke V6. Daarbij heeft deze geweldige velours bekleding, waarmee je luxe fauteuils hebt in plaats van stoelen.