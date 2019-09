Formule 2 team blijft met Formule 1 motoren rijden

Tegen wil en dank in.

Het is bijna niet voor te stellen, maar ooit was Williams het beste team van het veld. Met name in de jaren ’90 beleefden de Britten enkele hoogtepunten. Sterker nog, soms waren de auto’s van Williams zo ontiegelijk goed, dat zelfs mensen als Damon Hill en Jacques Villeneuve wereldkampioen konden worden.

Niets ten nadele van Hill en Villeneuve verder, maar elke redelijke coureur zou met die Williams wereldkampioen zijn geworden. Het team gleed daarna beetje bij beetje af met enkele oplevingen, zoals de samenwerking met BMW. Ook in het recente verleden deed Williams het echt niet slecht. Maar dit jaar zijn ze zeldzaam abominabel slecht begonnen.

Nu gaat het met het stapjes vooruit, maar het duurt even voordat je aansluiting vindt. Maar er is nog meer goed nieuws: Williams heeft een motorendeal getekend met Mercedes. Voor de komende vijf seizoenen zal Williams aan de start verschijnen met een Mercedes power unit onder de kap. Details over de deal zijn niet bekend, maar het is opmerkelijk dat er een deal is, net nadat bekend is gemaakt dat Williams over de eerste zes maanden van dit jaar een verlies draaide van 16.8 miljoen pond.

Het is in elk geval goed om te weten dat het roemruchte team nog even op de grid zal verschijnen. Naast de progressie die gemaakt wordt met de huidige Williams, is George Russell een aangename verrassing. De terugkeer van Robert Kubica verloopt minder soepel, ondanks het WK-punt dat hij scoorde tijdens de GP van Duitsland. De geruchten duiden erop dat reservecoureur Nicolas Latifi klaar wordt gestoomd om de sympathieke Pool te vervangen. Gezien het contract van Kubica en diens sponsorgelden zal dat pas voor het volgende seizoen gebeuren.