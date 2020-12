Deze 11 betaalbare auto's zien wij niet meer terug in 2021 - Autoblog.nl

Deze auto’s gaan in 2020 uit productie of keren niet meer terug.

Het is inmiddels een traditie geworden. Aan het einde van elk jaar maken we de balans op. Welke modellen zien we niet meer terug in 2021? De auto industrie is enorm aan het veranderen, dus sommige auto’s passen niet meer in het plaatje voor een schone toekomst. Daarnaast is de smaak qua auto’s ook compleet anders dan het red este verleden.

Alles is tegenwoordig een ietwat treurige crossover of meelijwekkende SUV-achtige. Met voorwielaandrijving en een 1.2T basistorretje. Behalve bij de Toyota C-HR, want daar is de 1.2T niet meer leverbaar in 2021 voor deze auto. We zijn even met een kammetje door alle leveringsprogramma’s gegaan en kwamen tot een enorme lijst van met auto’s die niet terugkeren volgend jaar:

Normaal gesproken maken we één lijst. Echter, 2020 lijkt een waar autokerkhof aan het worden. Daarom hebben we ‘m opgesplitst in twee delen: betaalbare auto’s en de Dikschiffs.

Alfa Romeo Giulietta (940)

2010 – 2020

Zoals gewoonlijk beginnen we met een Alfa Romeo. In dit geval zijn er zijn er weinig modellen meer over om uit productie te halen. Maar de Italianen hebben een slachtoffer gevonden: de Giulietta. Na 10 jaar mag de charmante hatchback met pensioen.

Citroën C4 Cactus

2014 – 2020

Dat de Citroën met deze auto kapt, zegt iets over hoe krom de automarkt is. De Citroën C4 Cactus is eigenlijk een klein meesterwerkje. Met een compleet andere visie ontwikkelde Citroën een praktische vijfdeurs auto met vlotte looks, redelijk wat ruimte en een zeer origineel vormgegeven koetswerk. Daarbij was de auto ook nog eens voorzien van de airbumps, een stilistisch hoogstandje dat daadwerkelijk nut diende. De Cactus was een matig succes, mensen willen liever een faux-SUV die duurder is en minder praktisch en duurzaam is. Jammer, want de C4 Cactus was in basis een echte Citroën. Net als bij Bentley gaat er met het verscheiden van de Cactus toch een beetje de ziel uit een merk zoals we het kennen.

Kia Optima (JF)

2015 – 2020

Ook de Kia Optima zien we niet meer terug in 2021. De middenklasser krijgt wel een opvolger, maar deze komt niet naar Nederland. De Kia Optima was een heel keurige middenklasser. Zeker als stationwagon was de Optima best een dikke auto, zeker met de juiste wielen en de juiste motor. Zo’n Optima SW GT is binnenkort de nieuwe 159 Sportwagon Ti met TBI motor. Er was zelfs een heel aardige hybride-variant van de D-segment Kia. Helaas is dit middenklasse segment aan het uitsterven, zeker zonder premium badge is het gewoon erg lastig. Als je een dikke Kia wilt, kun je nog altijd terecht voor de Stinger.

Nissan 370Z (Z33)

2009 – 2010

Het werd ook wel een beetje tijd. De Nissan 370Z was in feite een doorontwikkelde 350Z. Net als de 350Z was de 370Z wat rauw en ongepolijst. Heel erg leuk als het goedkoop is, maar dat was niet het geval. De fiscus vond de vervuiling die de 370Z veroorzaakte 60 mille aan BPM waard. De Z Proto laat zien dat het volgende model al klaar staat, maar de nu al verouderde Nissan zal in Europa geen schijn van kans maken. Met auto’s als de Ford Mustang en Toyota Supra is het maar de vraag of het buiten Europa dat wel het geval is.

Opel Ampera-E

2016 – 2020

Opel heeft de meeste GM-modellen al afgedankt en vervangen voor PSA-producten. Toch was er nog een belangrijk model: de Ampera-E. Deze auto heeft nooit het succes gehad dat deze verdiende. De Ampera-E was praktisch, had een goede range en was behoorlijk betaalbaar. Vanwege de GM-genen is de auto niet meer aanwezig in het gamma, maar het is zonde. Maakt The General een puike auto, is de interesse nihil. De laatste exemplaren zijn met flinke korting verkocht. Nog altijd een puike occasion en in vergelijking met de wel erg troosteloze Kia Niro ziet het er niet eens zo verkeer uit.

Peugeot 308 GTI (T9)

2015 – 2020

Een van de meest geslaagde moderne Peugeots is toch wel de 308 GTI. Niet zozeer om de andere modellen te kort te doen, maar de 308 GTI biedt een uitstekende combinatie van comfort, luxe, sportiviteit en praktisch gemak. Dat allemaal voor een redelijke prijs. Helaas keert de auto niet terug voor 2021. Er was een minimale update en de 308 GTI heeft geen plaats in de Nederlandse showrooms. Zonde, want daarmee is het GTI-label komen te vervallen bij het merk met de leeuw. Gelukkig werd er dit jaar een nieuwe label (PSE) geïntroduceerd.

Renault Koleos

2016 – 2020

Huh, een grote crossover die níet verkoopt? Ja, als er geen subsidie op zit wordt het wat lastiger. Ook als er geen plug-in hybride versie op benzine is. Nee, de Koleos kon alleen met diesel en vierwielaandrijvingbesteld worden. Dat was eigenlijk de beste en fijnste combinatie, maar mensen bleken moeilijk te over te halen. In dit hogere segment shopt men liever in premium showrooms. Liever een kale Q5 dan een volgepakte Koleos. De grote Renault bleek zeldzaam en zeldzaam impopulair: slechts 106 exemplaren zijn er verkocht in iets meer dan drie jaar tijd. 106! Tel de dealers eraf die hun verkoopleider er in rond lieten rijden en je hebt slechts een handjevol troste Koleos-bezitters in Nederland.

Nog meer Renaults

Dan zijn we bij Renault ook aankomen bij het overlijden van een segment. Dit is een wel heel specifieke categorie. Maar toch even het vermelden waard, de B-segment stationwagon is nu officieel overleden. De Renault Clio Estate was de laatste bewaker van dit bastion. Het uitgaande model was nog gebaseerd op de oude Renault Clio en van de nieuwe wordt enkel en alleen een vijfdeurs gebouwd. De Estate-uitvoering was in Nederland redelijk populair. Het modelletje zag er niet eens verkeerd uit. Echter niet meer nieuw te bestellen. Oh, en de Renault Clio R.S. heeft nog geen comeback gemaakt. Hopelijk snel onder het Alpine-label?

Skoda Kodiaq RS

2019 – 2020

Een van de meest complete Skoda’s die je kon krijgen. De Kodiaq RS was op papier de Skoda die alles kon doen. Voor een relatief beperkt bedrag had je een enorme lading aan uitrusting en hardware. Wat te denken van zeven zitplaatsen, 240 pk, 500 Nm, vierwielaandrijving en een automaat? In Duitsland kom je ze geregeld tegen. Helaas wordt de biturbo TDI niet meer gemaakt en dat was nu juist de enige motor die leverbaar was voor deze auto. Wellicht dat en 2.0 TSI met veel vermogen terugkeert, al dan niet met elektrificatie. De leukste Kodiaq komt echter niet meer terug het komende jaar.

Naast de Skoda Kodiaq is er nog een ideale Skoda die niet meer terugkomt volgend jaar. De Skoda CitiGo. De VW Up is nog leverbaar met verbrandingsmotoren en els e-Up. De Seat Mii is enkel nog elektrische te bestellen en de Skoda Citigo is alleen nog elektrisch uit voorraad leverbaar volgens de Skoda-website.

Subaru Impreza

2016 – 2020

Als er een merk een rol in de marge speelt in Nederland, dan is het Subaru wel. Voor een kleine doch fanatieke groep caravanrijders staan er nog een paar dealers in Nederland. Voorheen was hun meest populaire model de Impreza. De Impreza werd in 2017 opnieuw geïntroduceerd in Nederland. Het is een keurige hatchback die veel dingen net iets anders doet. Helaas zijn de kwaliteiten die de auto biedt niet gelijk aan die van de consument voor nieuwe auto’s.

Suzuki Celerio

2018 – 2020

We denken niet alleen maar aan dikke auto’s. Ook kleine autootjes kunnen heel erg leuk zijn. Dat was met de Suzuki Celerio een beetje lastig. Ondanks de geweldige folder en vriendelijke verkopers viel er weinig voor te zeggen. Heel verstandig om als occasion te kopen? Oh, jazeker. Het is waarschijnlijk de voordeligste manier om bedrijfszeker offer het Nederlandse asfalt te bewegen. De Celerio heeft gewoon geen sjeu, zoals modellen als de S-Cross, Ignis, Swift en Vitara dat wel hebben.

Naast de Celerio moeten we ook afscheid nemen van de Suzuki Jimny zoals wij deze kennen. In Europa wordt het model alleen geleverd als bedrijfswagen, waardoor de auto niet opgeteld wordt bij het wagenpark van Suzuki qua CO2-uitstoot. Om diezelfde reden is de Suzuki Swift Sport nu trager en zwaarder (meer kilo’s, minder pij’s) en zijn de Toyota RAV4 en Corolla ook leverbaar als respectievelijk Suzuki Across en Suzuki Swace.

Toyota GT86

2012 – 2020

We spelen een beetje vals, want ondanks dat de GT86 in 2020 leverbaar is geweest, is het maar heel eventjes. De coupé van Toyota werd nog wel voor andere markten geproduceerd. Inmiddels is de auto wel aanzijn einde gekomen, samen met de Subaru BRZ (die hier al een tijdje niet geleverd werd). De compacte achterwielaangedreven coupé was puur gericht op de liefhebber, waarvan er gewoonweg te weinig waren in Nederland. Het nieuwe model komt volgend jaar. Of deze ook in Nederland leverbaar wordt, valt nog te bezien. Waarschijnlijk komt de prijs te dicht in de buurt van de Supra met 2.0 motor. Volgens de Toyota website is Supra met 3.0 overigens niet meer leverbaar.

Volkswagen Touran

2015 – 2020

De opvallendste Volkswagen is de Touran. Dit is de op vijf na populairste Volkswagen in Nederland! In 2004 werden er meer dan 6.200 van verkocht, in 2005 nog eens bijna 6.100. Helaas werd de Touran bijna per jaar minder geliefd. Er was nog een kleine opleving in 2011 naar bijna 3.700 stuks, maar daarna zakten de verkopen weg. Dat lach niet eens aan de auto. Het ‘umfeld’ is compleet anders. Mensen voor wie een midi-MPV interessant is, vinden een avontuurlijke en dynamische crossover veel beter geschikt. Vorig jaar ging de Sharan eruit, voor nu is het de Touran. Daarmee is de Midi-MPV bijna uitgestorven, alleen Citroen en Renault maken er nog eentje.

Nog meer Volkswagens

We nemen afscheid van de stoerste Volkswagen: de Amarok. De productiefaciliteit van de Amarok moet plaats maken voor die van de ID Buzz. Vanwege de hoge uitstoot zag VW geen mogelijkheid de Amarok te kunnen blijven bouwen en leveren voor Europa. Helemaal afgelopen met de Amarok is het nog niet, want de auto zal nog in Argentinië van de band blijf en lopen. De e-golf is verdwenen vanwege logische redenen (er is nu een ID3). Voor de Polo GTI is de reden minder logisch, waarschijnlijk moet deze nog even gehomologeerd worden.