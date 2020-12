Glickenhaus daagt Elon Musk uit: "race tegen ons!" - Autoblog.nl

Op Twitter durft James Glickenhaus Elon Musk wel uit te dagen in een potje verplassen.

Als je Tesla een beetje kent, zal je weten dat Elon Musk vaak zijn meningen – en feiten die er te melden zijn – deelt op Twitter. Zo gaat dat tegenwoordig. Nieuws, geinige uitspraken of conversaties van bekend persoon tot bekend persoon zijn tegenwoordig prima van Twitter te halen.

Glickenhaus

Dat laatste doet James Glickenhaus nu. Je kunt de Amerikaan kennen van zijn merk Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG). Hij maakte een ommezwaai van razendsnelle supercars naar razendsnelle terreinwagens. Zijn laatste project is de SCG Baja Boot. In eerste instantie met een dikke V8 met 650 pk aan boord. Er gaat echter een speciale versie komen en Glickenhaus heeft grootse plannen met het ding, zo groots dat Elon Musk erbij wordt betrokken.

Uitdaging

Glickenhaus wil de Baja Boot namelijk ook maken als waterstofauto. Deze gaat vervolgens meedoen aan de Baja 1000 in 2023. Hierom betrekt Glickenhaus Elon Musk erbij: de Tesla-topman heeft gezegd dat waterstof ‘ongelofelijk stom’ is en dat de Baja 1000 een goede uitdaging zou zijn voor zijn Cybertruck. Glickenhaus nodigt Elon Musk uit op Twitter om twee vliegen in één klap te vangen en zich te bewijzen tijdens de Baja 1000 van 2023. Putting your money where your mouth is, zoals de Amerikanen dan zouden zeggen. Glickenhaus spreekt Musk er hoogstpersoonlijk op aan: “kom maar op. Race tegen ons.”

Dear @elonmusk You have said that Hydrogen tech is "Mind boggling stupid.” You've also mentioned that the Baja 1000 would be a great test for your Cyber Truck. We say, Bring It. We’ll build a hydrogen powered Boot, and you can race a cyber truck in the 2023 Baja 1000. Best, Jim pic.twitter.com/umSRoM2I1f — Scuderia Cameron Glickenhaus (@Glickenhaus) December 30, 2020

Een mooi duel: twee Amerikanen, eentje van team elektriciteit en eentje van team waterstof. Of de winnaar van dit potentiële Baja-duel ook daadwerkelijk beter spul maakt is natuurlijk maar net hoe je het wil zien.

Musk heeft nog niet gereageerd op de tweet, of de Tesla-topman er iets mee gaat doen moeten we nog zien. Het is wel een geinige manier voor ‘The Glick’ om weer een beetje in de publiciteit te komen. Boot tegen Cybertruck in 2023, iemand?