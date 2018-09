Deze 11 cabrio’s hebben enorm veel kilometers gelopen

Oben onhes die de wereld hebben gezien, wat voor auto's zijn dat? Team AB zocht het voor je uit!

De cabriolet is een auto die je voornamelijk koopt met het hart. Het is een typische auto voor ‘erbij’. Om uit de garage te halen wanneer de eerste zonnestraaltjes weer zichtbaar worden in de lente. We zitten nu alweer op de laatste dag van september en wie naar buiten kijkt zal zien dat het weer met rasse schreden van hete zomer naar gure herfst is gegaan.

Veel cabrio’s worden weer in de garage gezet om te overwinteren. Maar daarmee doen we de complete categorie te kort. Er zijn namelijk voldoende cabrio’s waar écht mee gereden wordt. Echte kilometervreters. Nee, TVR’s en Ferrari’s en staan er niet tussen. Hieronder een overzicht van de 11 cabrio’s met de meest kilometers op de klok via AutoTrack.nl. Om te voorkomen dat het lijstje volstaat met één soort model, pakken we per model de auto met de hoogste kilometerstand. Voor minder dan drie ton op de klok doen we het niet.

BMW 330dA Cabriolet High Executive (E93)

€ 10.950

2008

325.309

Stel, je wilt een betaalbare BMW cabriolet, maar niet eentje uit het jaar kruik. Dan kun je ook kijken naar een exemplaar met heel erg veel kilometers. Deze 330d Cabrio kost ‘slechts’ een kleine elf mille. Nog steeds een hoop geld, maar daar krijg je een vrij moderne auto met een bijzonder lekkere motor voor terug. Zo als 330d Cabriolet is ‘ie helemaal perfect, de ultieme lange-afstand-raket. Zilvergrijs is niet de meest tot de verbeelding sprekende kleur, maar het rode interieur maakt veel goed. Je kan de auto ook zorgeloos overal parkeren, want de auto heeft een stalen klapdak.

Chrysler Stratus Convertible 2.5i V6 LX

€ 1.500

1998

335.000 km

Sommige auto’s zijn niet al te best. Neem de Chrysler Stratus. Dat was een heel gemiddelde middenklasse sedan die in Nederland mondjesmaat werd verkocht. De uitgebreide standaarduitrusting en gunstige prijstelling waren de twee grote troeven. Maar verder: meh. Maar de Stratus Convertible is weer helemaal gaaf. Het rijdt een beetje als een oude speedboot. Het maakt kabaal, alles tordeert en uiteindelijk gaat het niet eens zo hard. Maar om te cruisen is het een uitstekende auto. De V6 is soepel en de automaat doet ongemerkt zijn werk. Dit exemplaar heeft veel mogen cruisen, want de 21 jaar oude auto heeft inmiddels 335.000 op de klok staan! Dat drukt de prijs behoorlijk. Dus in plaats van twee weken een cabrio huren, kun je deze kopen!

Peugeot 205 CJ

€ 1.900

1989

336.020 km

Nog niet zo heel lang geleden kocht je een prima 205 cabrio voor zo’n 2 tot 3 mille. Die tijden zijn nu echt voorbij. Net als de inmiddels onbetaalbaar wordende 205 GTI is de 205 Cabriolet ook hard aan het toenemen in waarde. Zelfs exemplaren die enorm veel gereden hebben, zijn nog behoorlijk wat waard, getuige de vraagprijs van bijna twee mille voor een 29 jaar oude auto met meer dan drie ton op de klok. Is deze witte 205 CJ dan een heel mooi exemplaar, hoor ik u denken? Om met Kimi Raikkonen te spreken: Mwoah. De koets ziet er redelijk uit. De aftermarket wielen zijn verschrikkelijk en het interieur heeft veel liefde nodig. De kap is niet helemaal nieuw, maar de lappen ducktape zijn wel vrij recent.

Mercedes-Benz SLK 200 (R170)

€ 3.250

1998

338.584 km

Het was een van de grote hits van de jaren ’90: de Mercedes-Benz SLK. Het recept was vrij simpel, maar doeltreffend. Een kleine cabrio, duidelijk ónder de SL gepositioneerd, met plaats voor twee personen en natuurlijk dat klapdak. Dat dak was bij introductie een ware attractie. Daarmee werd de SLK ineens veel breder inzetbaar. Je kon hem met een gerust(er) hart eens in de binnenstad laten staan. De meest gehoorde klacht van de toenmalige pers waren de rijeigenschappen. Zeker zo’n standaard SLK 200 reed niet echt bijzonder. Het was vrij eenvoudige techniek die blijkbaar lang meegaat, want dit exemplaar heeft er dik drie ton op zitten en ziet er eigenlijk nog best aardig uit. Wel even de originele wielen erop zetten, graag.

Mercedes-Benz E200 Cabriolet Aut. (A124)

€ 17.750

1994

354.465 km

De Mercedes-Benz E-Klasse van de ‘124’-generatie staat bekend als een notoire kilometervreter. De auto komt uit een tijd dat Mercedes-Benz zijn auto’s welhaast té goed bouwde. Iets dat ze met de ‘210’ en ‘211’ hebben rechtgezet. Die auto’s kenden nogal hun kinderziektes. Naast een sedan, stationwagon en coupé was er ook een cabriolet. Dit exemplaar is degene met de meeste kilometers (op Autotrack). Dat je bij dit soort auto’s betaalt voor de staat waarin ze verkeren in plaats van de kilometerstand, is wel te zien aan de vraagprijs van de E-Klasse Cabrio. Het verkopende autobedrijf wil er namelijk bijna 18 mille voor krijgen. Dan heb je wel een mooie donkerblauwe E200 Cabrio met blauwe kap, grijze bekleding en die tijdloze 8-gaats velgen.

Saab 9-3 Cabriolet 2.0t S

€ 2.450

2002

355.136 km

Deze generatie van de Saab Cabrio is onnoemlijk populair. Zo rond de milleniumwisseling was je leven op de hockeyclub niet compleet zonder een Paul & Shark trui, kinderen die Anne-Fleur en Bob Jan heten, een Labrador en een vrouw met een affectie voor sherry drinken in de ochtend. En deze Saab Cabrio. Het zijn heerlijk comfortabele en hopeloze auto’s. De stoelen zijn prettig en de motor is een pareltje, maar de carrosseriestijfheid is slapper dan een verklaring van Kajsa Ollongren. Deze Saab 9-3 Cabrio is waarschijnlijk niet anders. Wel lekker voor de veelrijder: er zit een LPG tank in! Houd je meer geld over voor de sherryverslaving van je vrouw.

Audi A4 Cabriolet 2.5 TDI Multitronic (B6)

€ 4.945

2004

363.642 km

Het kan geen verrassing zijn dat deze Audi A4 Cabriolet in dit overzicht staat. Het is bij uitstek een auto om veel kilometers te rijden: veel comfort, automaat en een koppelrijke diesel. Helaas heeft dit exemplaar wat verfraaiingen die niet echt subtiel uitpakken: ‘S’-badge, LEDs in voorbumper, achterspoiler, dubbele uitlaat en S-Line badge mogen er direct afgehaald worden. Is ‘ie meteen een paar tientjes meer waard. Dat interieur ziet er overigens nog heel aardig strak uit. Niet alleen de conditie van deze auto, maar ook het ontwerp ervan in het algemeen.

Renault Mégane Coupe-Cabriolet Dynamique 1.6 16v

€ 1.250

2006

394.000 km

Alle vooroordelen over Franse auto’s kunnen bij wijze van spreken van tafel worden geveegd. De Mégane uit deze periode staat te boek als vrij storingsgevoelig. Wat vaak vergeten wordt te melden is dat Renault vrij snel verbeteringen doorvoerde aan de auto en zo de betrouwbaarheid vergrootte. Dit exemplaar zit er voor zijn kilometerstand (en prijs!) nog erg goed uit. Het two-tone lederen interieur is zowaar nog chique. De ongeblazen 1.6 heeft behoorlijk wat moeite met de zware CC, maar voor ontspannen ritjes uitstekend geschikt. En dat voor een bedrag waar je nog niet eens een fatsoenlijke iPhone voor hebt.

Saab 9-3 Cabriolet 1.8t Vector

€ 3.999

2005

406.291 km

Het zijn prototype kilometervreters: Saabs. Niet omdat ze onverwoestbaar zijn (dat zijn ze niet), maar vooral vanwege het feit dat het zulke fijne auto’s zijn. Het is nooit sportief, maar juist lekker comfortabel. Deze Saab 9-3 Cabriolet heeft een fijne, maar niet bijzonder sterke 1.8t motor onder de kap (feitelijk een 2.0 met lage druk turbo). De vorige eigenaren hebben meer dan 30k gemiddeld gereden met deze auto. Best opmerkelijk, want dit type was toevallig leverbaar met een (oh gruwel), dieselmotor.

Mercedes-Benz E350 CDI Cabriolet Avantgarde (A207)

€ 14.900

2010

451.987

Je zou denken dat de auto’s met de meeste kilometers ook erg oud zijn. Niets is minder waar! Deze Mercedes-Benz E-Klasse Cabrio is slechts 8 jaartjes uit. Heel opmerkelijk: ondanks dat deze auto in technisch opzicht een C-Klasse is, lijkt de huidige juist meer op een C-Klasse (terwijl dat nu weer een E-Klasse is). Verwarrend en wellicht niet heel relevant. Wat wel relevant is, is dat de auto er op het eerste zich nog keurig uitziet. Het zal ook wel een genoegen zijn om met een auto als deze meer dan 50.000 km op jaarbasis af te leggen.

Volvo C70 Convertible 2.4T Luxury Line

€ 2.500

2000

468.958 km

Deze grijze Volvo C70 Cabriolet is de absolute winnaar als het gaat om kilometers. De Volvo heeft in 18 jaar tijd bijna een half miljoen kilometers op de klok staan. Dat is bijna 28.000 kilometer per jaar. De eerlijkheid gebied te zeggen dat ook deze auto een bepaalde reputatie geniet. Van de sedan (S70) en estate (V70) zijn veel exemplaren te vinden met veel kilometers. Dus de basis is al goed! Alleen even een mooie setje velgen zoeken, deze doppen zijn nooit geleverd op de C70.