Eindelijk is daar dan een dikke Swift

Het wachten waard?

Een van de leukste betaalbare pretletters van het moment is toch wel de Suzuki Swift Sport. In een tijd waar auto’s alsmaar sterker, maar ook zwaarder worden, is de compacte ‘warme‘ hatchback een aangename toevoeging. Voor niet al te veel geld heb je een speelse B-segment hatchback met 140 pk, omvangrijke uitrusting en een redelijk geslaagd uiterlijk. Redelijk geslaagd? Yes. Het probleem is namelijk de Suzuki Swift Sportline.

Zoals de naam ‘line’ doet vermoeden is het voornamelijk uiterlijk vertoon. Sterker nog, de Swift Sportline en Swift Sport lijken behoorlijk op elkaar. Nu is dat voor de klant die een Sportline wil hebben geen probleem, maar het kan misschien een beetje wringen bij degene die wél de volle 24.999 euro heeft neergeteld voor de 1.4 BoosterJet. Gelukkig heef het Japanse Kühl Racing een goede oplossing.

We kennen Kühl Racing van vies dik uitgevoerde varianten van de Nissan GT-R, maar na deze escapades met een MX-5, buigen ze zich nu over deze modale Japanse funmobiel. Zo krijgt de Swift Sport nu de beschikking over een lekker dikke bodykit inclusief dakspoiler. Natuurlijk, het is een klein beetje overdreven, maar het staat wel gaaf en daar gaat het om. Verdere toevoegingen aan de Swift Sport zijn een flink verlaagd onderstel, nieuwe uitlaten en bijzonder kekke JDM-style velgen.

Gaat deze Swift dan ook een streepje harder door alle aanpassingen? Eh, nee. De motor is vooralsnog onberoerd gelaten. Maar nu de Swift Sport een turbo heeft (in tegenstelling tot de vorige generatie), kun je met een chip, inlaat en uitlaat vast wel iets winnen. Het mooiste van deze kit van Kühl Racing is de prijs. De ‘Aero Upgrade’ kit kost zo’n 2.700 euro en de achterspoiler is iets meer dan 110 euro. Het is nog steeds niet de hetere Swift Sport waar we allemaal op[ wachten, maar het stilt voorlopig even de honger naar meer. Voor eventjes dan.